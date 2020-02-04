В Кохтла-Ярве выставят на аукцион 25 квартир стоимостью от 50 до 2000 евро

Главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елена Шаронберг сказала, что к аукциону подготовлено 25 квартир, что значительно меньше, чем было в октябре прошлого года.

"Осенний аукцион прошел очень хорошо - 17 выставленных квартир нашли хозяев, - комментирует она. - Но это было обусловлено тем, что большинство жилья приобрели люди, которые в нем уже проживали. На этот раз такой большой активности не ждем, если продадим хотя бы три объекта, можно будет сказать, что старания не напрасны".

Собеседница добавила, что в нынешнем списке почти все жилье - уже предлагавшееся на аукционах, и не один раз. Хотя новое поступление за прошедшие полгода было - больше десятка квартир, но так как почти все они еще находятся в банкротном производстве, город пока не может их продавать.

В муниципальную собственность объекты недвижимости чаще всего попадают после смерти их владельцев, если наследники не проявляют заинтересованности в наследстве; завершаются банкротные производства, бывает, что арендаторы муниципального жилья отказываются от договоров - и квартира тоже идет на аукцион.

На этот раз продаются восемь квартир в Сомпа и 17 в Ярвеской части, пять однокомнатных, остальные двухкомнатные. Минимальная начальная цена - 50 евро, есть квартиры по 75 и 100 евро, максимальная сумма - 2000 евро. К слову, плата за участие - всего 31,95 евро. Дешевым жильем нередко интересуются жители других государств, но так как требуется присутствовать на месте, как правило, энтузиазм у потенциальных покупателей пропадает. Тем не менее иногда такие сделки проходят - летом одна из ярвеских квартир обрела нового хозяина из России.

По словам специалиста, если долго не удается продать квартиру, то первоначальная сумма снижается, и, как правило, это действует. Есть квартиры, обремененные ипотекой, и если даже на них найдется покупатель, надо быть готовым к тому, что оформление документов займет довольно продолжительное время.

"К сожалению, по-прежнему в аукционном списке есть "старожилы", как, например, Вахтра, 18-10, которую и за 50 евро вряд ли кто-то купит, потому что дом этот, по сути, бесперспективный, - уверена Елена. - Тем не менее мы считаем, что опускать цену еще ниже неправильно".

Большинство продаваемого сейчас жилья незаселенное, но есть и пара арендаторов, которые имеют преимущественное право покупки и хотят приобрести квартиры в собственность.