Скончался чемпион ОИ-1984 в составе сборной СССР

"Торпедо" выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Викентьевича и скорбит вместе со всем хоккейным миром об этой невосполнимой потере", - говорится в сообщении клуба.

Скворцов в составе сборной СССР выигрывал золото Игр-1984 и серебро Олимпиады-1980, а также стал трехкратным чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства. В чемпионатах СССР сыграл 619 матчей, забросил 255 шайб.