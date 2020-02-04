Скончался чемпион ОИ-1984 в составе сборной СССР

Олимпийский чемпион 1984 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Скворцов скончался в возрасте 65 лет, сообщает Р-Спорт.
"Торпедо" выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Викентьевича и скорбит вместе со всем хоккейным миром об этой невосполнимой потере", - говорится в сообщении клуба.
Скворцов в составе сборной СССР выигрывал золото Игр-1984 и серебро Олимпиады-1980, а также стал трехкратным чемпионом мира и бронзовым призером мирового первенства. В чемпионатах СССР сыграл 619 матчей, забросил 255 шайб.
По окончании игровой карьеры Скворцов занимался тренерской деятельностью в российских и шведских клубах, с 2015 года входил в состав правления "Торпедо". Скворцов - член клуба Всеволода Боброва.