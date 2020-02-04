Новое заказное убийство чеченца, бежавшего от Кадырова: названо имя возможного убийцы

Убийство Имрана Алиева, известного также как "Мансур Старый", произошло 30 января в отеле Coq Hardi, недалеко от железнодорожного вокзала в центре Лилля. Рядом с телом с "множественными ранениями в области грудной клетки" было обнаружено и орудие убийства - нож. Номер отеля, в котором был найден труп Алиева, был снят им на сутки с 29 на 30 января вместе с сопровождавшим его "мужчиной того же гражданства", сообщает Le Monde.

Как рассказали друзья семьи убитого, неизвестный мужчина, который и стал главным подозреваемым, накануне инцидента приехал из Чечни в гости к Алиеву в Бельгию. Алиев проживал в Бельгии, получив там статус политического беженца. За день до гибели Алиев заявил родным, что уезжает на день во Францию "по делам".

Прокуратура Лилля возбудила дело по факту убийства. Расследование поручено местной судебной полиции. На данный момент "никаких арестов не произведено". Следствие полагает, что подозреваемый чеченец уже покинул Европу и находится в России.

Как сообщает "Кавказский Узел", проживающий в Польше другой чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, бежавший из республики из-за преследований, начавшихся после конфликта с двоюродным братом Рамзана Кадырова, назвал уже имя возможного убийцы.

По словам Абдурахманова, это житель Гудермесского района Чечни Усман Мамадиев. 18 января 34-летний Мамадиев, известный по кличке "Нушка", прилетел в Испанию рейсом "Москва - Валенсия". В тот же день он вылетел в Германию рейсом "Валенсия - Берлин". Там он прожил два дня в отеле Quentin Design, а затем отправился поездом в Бельгию к Алиеву. В гостях у Алиева Мамадиев прожил неделю, после чего вместе с ним поехал в Лилль. Как рассказал Абдурахманов в своем YouTube-канале, в гостинице Мамадиев усыпил Имрана Алиева, подсыпав ему снотворное, а затем убил, нанеся несколько ударов ножом. Как сообщил блогер, предполагаемый убийца благополучно покинул Европу, вылетев самолетом из Берлина, предположительно в Москву, и уже находится в Чечне. Он добавил, что Усман Мамадиев работает на высокопоставленного чеченского чиновника - депутата Госдумы Адама Делимханова.

Как отмечает блогер, шенгенскую визу Усман Мамадиев получил на свое имя, у него были подлинные документы, не как в случае с убийством в Берлине Зелимхана Хангошвили, которое погрузило Россию и Германию в дипломатический кризис. Тогда, пять месяцев назад, киллер, также прибывший из Москвы, использовал паспорт на имя "Вадима Соколова".

Кроме того, по данным Абдурахманова, подозреваемого в убийстве Усмана Мамадиева в этой "заказной" поездке сопровождали еще два человека - Хамидова Амина Асланбековна и Карсамов Хасан Багаудинович.