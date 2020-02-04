Фото ⟩ Зачем под потолком D-терминала Таллиннского порта висят ведра?

Кто-то предположил, что это очередной арт-проект, кто-то подумал, что протекает крыша. И все были неправы.

Руководитель по отделу маркетинга и коммуникаций Таллиннского порта Сирле Арро объяснила, что во время строительства в стальные несущие фермы (конструкции) проникла вода. В настоящее время ведутся работы по удалению влаги.

Ведра установлены для проверки. «Если ведро останется сухим, мы сможем быть уверенными, что больше воды там нет. Уверяем, что ведра надежно закреплены и опасности для пассажиров не представляют», - сказала Арро.