Вт, 4.02.2020
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Фото ⟩ Зачем под потолком в D-терминале Таллиннского порта висят ведра?

Фото из Таллиннского порта

ФОТО: Erakogu

Внимательный пассажир поделился в соцмедиа фотографией, сделанной в D-терминале Таллиннского порта, в котором полгода назад был закончен первый этап обновления. Под потолком внутри терминала висят ведра. Зачем?

Кто-то предположил, что это очередной арт-проект, кто-то подумал, что протекает крыша. Все были неправы.

Руководитель по отделу маркетинга и коммуникаций Таллиннского порта Сирле Арро объяснила, что во время строительства в стальные несущие фермы (конструкции) проникла вода. В настоящее время ведутся работы по удалению влаги.

Ведра установлены для проверки. «Если ведро останется изнутри сухим, то можем быть уверены, что больше воды нет. Уверяем, ведра надежно закреплены и опасности для пассажиров нет», - сказала Арро.

У проводящей ремонт D-терминала строительной фирмы Nordecon в планах проверять несущие фермы до весны.

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