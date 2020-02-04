Фото ⟩ Зачем под потолком в D-терминале Таллиннского порта висят ведра?

Кто-то предположил, что это очередной арт-проект, кто-то подумал, что протекает крыша. Все были неправы.

Руководитель по отделу маркетинга и коммуникаций Таллиннского порта Сирле Арро объяснила, что во время строительства в стальные несущие фермы (конструкции) проникла вода. В настоящее время ведутся работы по удалению влаги.

Ведра установлены для проверки. «Если ведро останется изнутри сухим, то можем быть уверены, что больше воды нет. Уверяем, ведра надежно закреплены и опасности для пассажиров нет», - сказала Арро.