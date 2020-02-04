После нынешней зимы восстановление лесных дорог обойдется дороже обычного. ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Непромерзшая и бесснежная земля остановила вырубки в частных лесах, в гослесах ищут делянки поближе к дорогам, пишет "Северное побережье".

"Трудный год, - отмечает лесничий Ида-Вирумааского лесничества Центра управления гослесами (RMK) Алар Сюда, поясняя, что снова приходится пересматривать делянки для вырубки и принимать решения, помогающие хоть как-то выходить из положения. - Это значит, что рубить приходится у дорог и в местах с более твердой почвой, чтобы оставить участки помягче на холодные зимы".

За последние годы выдалось несколько мягких зим, поэтому находить подходящие делянки становится все труднее. По словам Сюда, несколько облегчить ситуацию помогают RMK добавившиеся земли, которые все равно надо приводить в порядок.

Ищут решения для теплых зим

"Проблемой являются как трелевка, так и вывоз леса. Проехать на тракторе через лес к дороге - самая большая проблема, да и лесные дороги это портит, так что восстановления и ремонта дорог становится больше", - отметила Сюда.

Если теплых зим будет больше, то решением для RMK могло бы стать, пожалуй, приобретение более легкой техники или большие инвестиции в дороги.

"Решений еще нет, но эту тему, конечно, обсуждали. Обсуждали и то, что поскольку Ида-Вирумаа со своими болотами и их окрестностями - один из самых "мягких" регионов Эстонии, то, может быть, в теплые зимы надо больше рубить в других регионах, а в холодные зимы - здесь. Конечно, электростанциям проще всего получать древесную щепу отсюда, но ведь другие уезды расположены тоже не слишком далеко", - отметил Сюда.

Алар Сюда. Матти Кямяря / Põhjarannik АЛАР СЮДА: Так как Ида-Вирумаа один из регионов с самыми мягкими почвами в Эстонии, то, может, в теплые зимы рубить лес надо больше в других местах.

Сейчас есть надежда на обещанные в феврале-марте снегопады: даже если земля не промерзнет, утрамбовка снега между колесами тракторов и поверхностью земли позволит образовать хоть какой-то буфер.

- Если снег наконец выпадет, то станет полегче.

Небольшие фирмы приостановили лесные работы

Тяжелыми признал нынешние лесные работы также член правления ТОО EastForest Марек Пеэт.

"Два комплекта машин стоят, два на работах в гослесах. Земля в лесу мягкая, не подъехать, повлиял также спад цен на рынке древесины, здесь особо и нет стимула заниматься этим. Однако техника взята в лизинг и продать ее тоже нельзя - сейчас никто не купит", - Пеэт планирует и вовсе отправиться с одним комплектом на работу в Швецию.

Заготовка дров сейчас, правда, окупилась бы, ведь они стоят 20-30 евро за кубометр.

"А цена на балансовую древесину упала на 40-50 процентов; многие фирмы остановились на год или больше, ждут подходящего времени. Большие фирмы сделать это могут, а из маленьких многие уехали из Эстонии - в Швецию, Германию...", - сказал Пеэт.

Райнер Рего из ТОО Reforest признался, что у них лесные работы отошли на второй план: "Я эту часть свернул, занимаемся больше другими вещами - например, дорожным строительством. В лесу сейчас толком ничего не сделать, но мы не закончили насовсем. Лесная техника стоит, но, к счастью, она уже выкуплена, лизинга ни на что нет".

В своем лесу не рубит

Если Райнер Рего считает, что цена дров к весне вырастет, ведь рубили мало и лесоматериал не вывезти, то двадцать лет действующий на дровяном рынке Айво Падда из ТОО Lepalind уверен, что цена останется прежней:

"Одно дело, что материала не хватает, но, с другой стороны, сырье было в промежутке очень дешевым. Цена на дрова поднимается с таким трудом, что я в какой-то значительный рост не верю. Тем более что конкуренция на этом рынке довольно напряженная".

По словам Падда, память у людей короткая: "В 2010 году, когда в обращение ввели евро, воз колотых дров стоил 320 евро. В прошлом году он стоил 350-360. А как сильно подорожала за это время жизнь, насколько подорожало хотя бы дизельное горючее!".