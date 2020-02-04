Вт, 4.02.2020
Украина должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. Владимир Зеленский
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Комиссия по борьбе с коррупцией: Хейки Краниху грозит банкротство

Комиссия по борьбе с коррупцией: Хейки Краниху грозит банкротство

Хейки Краних в Рийгикогу.

ФОТО: Mihkel Maripuu

По мнению парламентской Комиссии по борьбе с коррупцией, бывшему главе госпредприятяи Eesti Loto и нынешнему члену парламента Хейки Краниху (Партия реформ), грозит банкротство, потому что его нынешнее имущество покрывает лишь треть его долгов, пишет Postimees со ссылкой на Äripäev.

После состоявшейся на прошлой неделе встрече, где Краних отчитался перед комиссией об имеющихся кредитах и обязательствах, комиссия пришла к выводу, что это может стать первым случаем, когда члену парламента грозит банкротство.

Ранее издание Äripäev сообщало, что Краних взял несколько кредитов у фирмы предпринимателя Койта Ууса как минимум на 280 000 евро в то время, когда реформист возглавлял госпредприятие Eesti Loto, которое впоследствии заключило договор об аренде с одним из предприятий Ууса. Согласно декларации об интересах, всего Краних должен фирме Ууса немногим менее 400 000 евро.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ