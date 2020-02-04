Комиссия по борьбе с коррупцией: Хейки Краниху грозит банкротство

После состоявшейся на прошлой неделе встрече, где Краних отчитался перед комиссией об имеющихся кредитах и обязательствах, комиссия пришла к выводу, что это может стать первым случаем, когда члену парламента грозит банкротство.

Ранее издание Äripäev сообщало, что Краних взял несколько кредитов у фирмы предпринимателя Койта Ууса как минимум на 280 000 евро в то время, когда реформист возглавлял госпредприятие Eesti Loto, которое впоследствии заключило договор об аренде с одним из предприятий Ууса. Согласно декларации об интересах, всего Краних должен фирме Ууса немногим менее 400 000 евро.