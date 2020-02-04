WADA просит CAS сделать публичными слушания по спору с РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS), чтобы слушания по спору с Российским антидопинговым агентство (РУСАДА) были публичными, сообщает Р-Спорт.
Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией рабочей группы отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что "чистые" спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Эти решения вступят в силу, если их подтвердит CAS, где в настоящее время проходит разбирательство по делу WADA и РУСАДА.
"Расследования WADA по России и последнее дело по несоответствию РУСАДА вызвали огромный интерес по всему миру. На взгляд WADA и наших заинтересованных сторон, этот спор в CAS должен быть публичным, чтобы все понимали процесс и слышали аргументы", - заявил гендиректор WADA Оливье Ниггли.
Интересы РУСАДА будет представлять швейцарская фирма Schellenberg Wittmer.
В качестве третьих сторон в деле также выразили желание принять участие Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (IPC), Олимпийский и Паралимпийский комитеты России (ОКР и ПКР), Международная федерация хоккея (IIHF) и ряд российских спортивных федераций и спортсменов.