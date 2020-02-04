WADA просит CAS сделать публичными слушания по спору с РУСАДА

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно согласился с рекомендацией рабочей группы отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что "чистые" спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу. Эти решения вступят в силу, если их подтвердит CAS, где в настоящее время проходит разбирательство по делу WADA и РУСАДА.