В Таллиннском аэропорту будут тестировать беспилотные автобусы

Аналогичные пилотные проекты весной этого года будут запущены в Гьесдале (Норвегия) и Хельсинки (Финляндия). Осенью к ним присоединятся Ламия (Греция) и Хелмонд (Нидерланды).

Тестирование беспилотных автобусов пройдет в рамках международного проекта Fabulos, одним из партнеров которого в Эстонии является Таллиннский технический университет.