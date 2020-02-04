В Таллиннском аэропорту будут тестировать беспилотные автобусы

С апреля по октябрь из Таллиннского аэропорта до Юлемисте можно будет доезжать на автобусе без водителя, пишет Rus.ERR.
Аналогичные пилотные проекты весной этого года будут запущены в Гьесдале (Норвегия) и Хельсинки (Финляндия). Осенью к ним присоединятся Ламия (Греция) и Хелмонд (Нидерланды).
Тестирование беспилотных автобусов пройдет в рамках международного проекта Fabulos, одним из партнеров которого в Эстонии является Таллиннский технический университет.
Цель проекта - доказать, что беспилотные автобусы могут использоваться каждый день во всем мире.