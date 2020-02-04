Популярная торговая сеть отказывается от книжечек с наклейками в рамках кампаний

«Появившаяся несколько лет назад возможность копить виртуальные наклейки обрела популярность среди наших клиентов, - сказала руководитель по маркетингу и коммуникациям Rimi Андрия Арро. - Клиенты стали больше заботиться об окружающей среде, и кроме того, собирать виртуальные наклейки значительно удобнее, чем клеить их в книжечку. Мы пытаемся, насколько это возможно, отдавать предпочтение экологичным альтернативам и обращаем внимание клиентов на то, как они могут уменьшить свое воздействие на окружающую среду».

Андрия Арро добавила, что такое решение более практично и облегчает процесс приобретения товаров по кампании: «Это позволит, например, исключить ситуацию, в которой клиент случайно потеряет наклейки или книжечку. Кроме того, начисление виртуальных наклеек непосредственно на карту клиента облегчает и работу кассиров».

До сих пор у клиента была возможность копить наклейки как на карточке клиента, так и в книжечке, которую выдавали на кассе. С сегодняшнего дня для получения виртуальных наклеек клиент должен при каждой покупке представлять карточку Rimi. Наклейки будут автоматически начисляться на счет клиента, а их количество будет отображено в чеке. Актуальную информацию о количестве наклеек можно получить в своем аккаунте на сайт www.sinurimi.ee, в мобильном приложении Rimi и в расположенных в магазинах терминалах Rimi. Виртуальные наклейки можно собирать только на личную карточку Rimi.