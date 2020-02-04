Норвежский суперлыжник сломал палец и отказался от дальнейшей конкуренции с Александром Большуновым

В понедельник Клебо сообщил, что пропустит этап Кубка мира в шведском Фалуне, который пройдет с 8 по 9 февраля. Позднее 23-летний норвежец признался, что получил травму во время игры на боксерском автомате. После первого удачного удара Клэбо решил нанести еще один, во время которого рука соскользнула и врезалась в металлическое основание стоящего рядом другого автомата.

"Я все равно буду тренироваться. Я прекратил борьбу за победу в общем зачете Кубка мира, но я не отказывался от побед в гонках. Это тяжело. Хуже всего, когда люди спрашивают "почему ты это сделал?", но если бы я знал, что так получится, то никогда бы так не поступил", - цитирует Клебо NRK.