Вт, 4.02.2020
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  • Норвежский суперлыжник сломал палец и отказался от дальнейшей конкуренции с Александром Большуновым

Норвежский суперлыжник сломал палец и отказался от дальнейшей конкуренции с Александром Большуновым

200105 Johannes Hosflot Klaebo of Norway celebrate with the trophy after the mens 10 km free technique mass start during Tour de Ski on January 5, 2020 in Val di Fiemme. Photo: Mathias Bergeld / BILDBYRAN / Cop 200 bbeng skidor cross-country skiing langrenn world cup tour de ski tour de ski 2019/2020 free fristil final climb Masstart Fellesstart Mass Start norge *** 200105 Johannes Hosflot Klaebo of Norway celebrate with the trophy after the mens 10 km free technique mass start during Tour de Ski on January 5, 2020 in Val di Fiemme Photo Mathias Bergeld BILDBYRAN Cop 200 bbeng skidor cross country skiing cross country skiing world cup tour de ski tour de ski 2019 2020 free freestyle final climb Masstart Fellesstart Mass Start norge, PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORxSWExFINxAUT Copyright: MATHIASxBERGELD BB200105MB105

ФОТО: MATHIAS BERGELD via www.imago-images.de/imago images/Bildbyran

Трехкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо, заявил, что из-за перелома пальца руки вынужден прекратить борьбу за победу в общем зачете Кубка мира, сообщает Р-Спорт.

В понедельник Клебо сообщил, что пропустит этап Кубка мира в шведском Фалуне, который пройдет с 8 по 9 февраля. Позднее 23-летний норвежец признался, что получил травму во время игры на боксерском автомате. После первого удачного удара Клэбо решил нанести еще один, во время которого рука соскользнула и врезалась в металлическое основание стоящего рядом другого автомата.

"Я все равно буду тренироваться. Я прекратил борьбу за победу в общем зачете Кубка мира, но я не отказывался от побед в гонках. Это тяжело. Хуже всего, когда люди спрашивают "почему ты это сделал?", но если бы я знал, что так получится, то никогда бы так не поступил", - цитирует Клебо NRK.

Клебо занимает второе место в общем зачете Кубка мира, уступая российскому лыжнику Александру Большунову 235 баллов.

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