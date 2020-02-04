К обузданию эпидемии теоретически готовы

«Наши лечебные и государственные учреждения готовы к обузданию распространения вируса», - заверил министр социальных дел Танель Кийк (ЦП) и отметил, что риск попадания начавшего распространяться из Китая коронавируса в Эстонию все же имеется. Но при ближайшем изучении выясняется, что указанная Кийком готовность в больше степени теоретическая, как и попадание вируса в Эстонию. Так что же означает готовность страны, этим вопросом задался Postimees.
Готовность Эстонии к вспышке коронавируса, если коротко, сейчас означает то, что работник системы здравоохранения знает, что это за вирус, может его определить, знает, как оповестить Департамент здоровья, а также изолировать зараженного. Дальше анализами занимается лаборатория и определяет, с кем зараженный контактировал. Такие же инструкции действуют в Финляндии, и там они помогают останавливать распространение болезни: пока в Финляндии был выявлен лишь новый случай коронавируса.
Руководитель отдела неотложной помощи Департамента здоровья Мартин Кадай сказал, что ни в мире, ни в Эстонии нет причин для разжигания паники вокруг коронавируса: «Если по улице гуляет человек из Китая, нет смысла бросаться наутек. Они ни для кого не опасны».
«Не каждый больной с температурой или человек, приехавший из Китая, является носителем вируса», - подтверждает его слова Пиллерийн Соодла из службы инфекционного контроля Клиники Тартуского университета.
Ни одна из больниц не хочет во избежание паники назвать даже защитные средства, которые нужно использовать при вспышке коронавируса. Еще на прошлой неделе в аптеках раскупили маски и респираторы. В одной таллиннской аптеке сказали, что причиной стали запуганные пожилые люди.
В инструкции Департамента здоровья нельзя найти ничего особенного в плане обращения с зараженным коронавирусом пациентом: там написано все то, чем больницаы пользуются каждый день. Никаких защитных костюмов и мешков для транспортировки, которые пользуются в других странах для перевозки зараженных. В Эстонии во время поездки пациенту с подозрением на коронавирус нужно надеть маску.
Вы готовы?
Если в Эстонии вспыхнет какая-то эпидемия, государство объявит кризисную ситуацию. По обстановке будет принято решение, нужно ли вводить новые правила, например, увеличивать находящийся на работе персонал или заказывать спецсредства.
Эстонские медицинские учреждения теоретически к эпидемии готовы, но готовы ли они на практике, неизвестно, поскольку в Эстонии эпидемий, к счастью, давно не было. Один, пожелавший сохранить анонимность член правления больницы подтвердил, что у скорой помощи не хватит транспортных капсул для зараженных и защитных костюмов, так что до тех пор пока их получится заказать в любой другой стране, придет весна и эпидемия закончится. В пример он привел пандемию птичьего гриппа и времена SARS.
«В 2010 году мы ездили по тартуским школам и раздавали купленные в 2005 году во время паники, связанной с птичьим гриппом, защитные маски, которые теперь можно было использовать на уроках труда от пыли. Срок хранения масок был пять лет», - припомнил он.
Людьми с инфекциями в Эстонии занимаются лишь четыре больницы: Ляэне-Таллиннская центральная больница, Северо-Эстонская региональная больница, Клиника ТУ и Ида-Вируская центральная больница. А транспортировкой больных – скорая помощь. В случае эпидемии в Эстонии есть 12 транспортных капсул.
«Транспортные капсулы не нужны в случае нового коронавируса. В целом это скорее дополнительное снаряжения, чтобы избежать загрязнения транспортного средства и упростить его последующую дезинфекцию, - сказал руководитель отдела Департамента здоровья Мартин Кадай. – Если в скорую помощь из центра тревоги поступит распоряжение на выезд и будет сказано, что подозревается особенно опасное инфекционное заболевание, то скорая помощь оснастит себя средствами личной защиты и, по необходимости, возьмет с собой капсулу для транспортировки».
Но, по словам оперативного руководителя Таллиннской скорой помощи Таавета Реймерса, центр тревоги не может поставить такой диагноз при вызове: «Это невозможно по телефону. Диагноз должен быть подтвержден лабораторно: что инфекция есть и, что для транспортировки человека нужно использовать капсулу».
Скорее транспортная капсула нужна для перевозки больного из одной больницы в другую. Но у Таавета Рейрмерса таких ситуаций еще не было.
Если носителя опасной инфекции выявят, например, в Нарвской больнице, его нужно отвезти в Ида-Вирускую центральную больницу. У Нарвской скорой помощи для этого транспортной капсулы нет.
Более того, медсестру кабинета инфекционного контроля Нарвской больницы Наталью Метелицу удивило то, что где-то в Эстонии у скорой помощи есть такие капсулы: «Для чего они нам? Если что-то произойдет, закажем целый автомобиль скорой помощи из Таллинна. Эстония не такая большая. Не в каждой больнице нужно иметь такие транспортные капсулы. Если что-то произойдет, будем поступать согласно обстановке».
По ее словам, в больнице достаточно защитных костюмов, защитных очков, масок для лица и не только для первой волны эпидемии, но и для последующей работы: «Это точно. Я спросила у заведующего складом. Это большие запасы. У нас 700 работников и почти 200 больных».
Как надолго этого хватит, сказать невозможно, поскольку еще не было таких ситуаций, чтобы ушел весь этот арсенал: «Нам хватит. Во всяком случае, так говорят заведующие складов и аптеки». По словам медсестры, у больницы есть изоляторы, правда, в последний раз их проверяли десять лет назад.
Спецснаряжение – дорогое удовольствие
Спецснаряжение дорогое и у него есть срок годности. «Необходимые для опасности высшей степени средства личной защиты мы обычно не используем, но и у них есть свой срок жизни, - объяснил руководитель отдела Департамента здоровья Мартин Кадай. – Их приходится покупать, утилизировать и покупать новые – это очень большие расходы для общества».
Насколько быстро можно купить лекарства, если они потребуется? Кадай ответил, что их производят мало, а потому нужно заказывать заранее: «Для покупки специфических лекарств, как иммуноглобулины и антитоксины составляется годовой план закупок и за год передается производителю».
Если бы в Эстонии виру Эбола начал по каким-то причинам распространяться как вирус гриппа, то государство оказалось бы к этому не готово – к этому не может подготовиться ни одно государство: «Но вероятность такой ситуация сейчас исключена, поскольку это нелогично в мире вирусов. Вирус пытается удерживать баланс, чтобы хорошо распространяться и заразить как можно больше людей. Если он уничтожит организм хозяина, то он не сможет распространяться».
В мире вирусов, как правило, две вещи не могут происходить вместе: вирус не может вызвать болезнь с тяжелым течением и в то же время быстро распространяться. Кадай говорит, что это доказывает хотя бы та же Эбола, которая в качестве тяжелой болезни не распространилась по миру.
Работники неотложной медицины призывают не впадать в панику и, конечно, не мчаться к врачу на всякий случай. Но если действительно есть причины подозревать соприкосновение с новым коронавирусом, то об этом нужно оповестить отделение неотложной помощи.