К обузданию эпидемии теоретически готовы

Но, по словам оперативного руководителя Таллиннской скорой помощи Таавета Реймерса, центр тревоги не может поставить такой диагноз при вызове: «Это невозможно по телефону. Диагноз должен быть подтвержден лабораторно: что инфекция есть и, что для транспортировки человека нужно использовать капсулу».

Скорее транспортная капсула нужна для перевозки больного из одной больницы в другую. Но у Таавета Рейрмерса таких ситуаций еще не было.

Если носителя опасной инфекции выявят, например, в Нарвской больнице, его нужно отвезти в Ида-Вирускую центральную больницу. У Нарвской скорой помощи для этого транспортной капсулы нет.

Более того, медсестру кабинета инфекционного контроля Нарвской больницы Наталью Метелицу удивило то, что где-то в Эстонии у скорой помощи есть такие капсулы: «Для чего они нам? Если что-то произойдет, закажем целый автомобиль скорой помощи из Таллинна. Эстония не такая большая. Не в каждой больнице нужно иметь такие транспортные капсулы. Если что-то произойдет, будем поступать согласно обстановке».

По ее словам, в больнице достаточно защитных костюмов, защитных очков, масок для лица и не только для первой волны эпидемии, но и для последующей работы: «Это точно. Я спросила у заведующего складом. Это большие запасы. У нас 700 работников и почти 200 больных».

Как надолго этого хватит, сказать невозможно, поскольку еще не было таких ситуаций, чтобы ушел весь этот арсенал: «Нам хватит. Во всяком случае, так говорят заведующие складов и аптеки». По словам медсестры, у больницы есть изоляторы, правда, в последний раз их проверяли десять лет назад.

Спецснаряжение – дорогое удовольствие

Спецснаряжение дорогое и у него есть срок годности. «Необходимые для опасности высшей степени средства личной защиты мы обычно не используем, но и у них есть свой срок жизни, - объяснил руководитель отдела Департамента здоровья Мартин Кадай. – Их приходится покупать, утилизировать и покупать новые – это очень большие расходы для общества».

Насколько быстро можно купить лекарства, если они потребуется? Кадай ответил, что их производят мало, а потому нужно заказывать заранее: «Для покупки специфических лекарств, как иммуноглобулины и антитоксины составляется годовой план закупок и за год передается производителю».

Если бы в Эстонии виру Эбола начал по каким-то причинам распространяться как вирус гриппа, то государство оказалось бы к этому не готово – к этому не может подготовиться ни одно государство: «Но вероятность такой ситуация сейчас исключена, поскольку это нелогично в мире вирусов. Вирус пытается удерживать баланс, чтобы хорошо распространяться и заразить как можно больше людей. Если он уничтожит организм хозяина, то он не сможет распространяться».

В мире вирусов, как правило, две вещи не могут происходить вместе: вирус не может вызвать болезнь с тяжелым течением и в то же время быстро распространяться. Кадай говорит, что это доказывает хотя бы та же Эбола, которая в качестве тяжелой болезни не распространилась по миру.