Вт, 4.02.2020
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  • Игроки «Манчестер Сити» высказали претензии Гвардиоле из-за постоянной ротации

Игроки «Манчестер Сити» высказали претензии Гвардиоле из-за постоянной ротации

Pep Guardiola

ФОТО: LINDSEY PARNABY/AFP

Игроки «Манчестер Сити» недовольны работой главного тренера команды Пепа Гвардиолы в этом сезоне.

По информации Daily Mail, лидеры манкунианцев во время общения с Пепом после поражения от «Тоттенхэма» (Гвардиола провел в раздевалке более 45 минут) высказали ему претензии из-за постоянной ротации после того, как тренер попросил высказать свои взгляды на то, как сократить отставание от «Ливерпуля».

В этом сезоне «Ман Сити» ни разу не сыграл одним составом в двух матчах подряд, особенно ситуация ухудшилась после ухода помощника Пепа Микеля Артеты на пост тренера «Арсенала».

Стоит отметить, что в прошлом сезоне беседа на повышенных тонах состоялась в раздевалке «Сити» после поражения от «Ньюкасла», после чего манкунианцы выдали 14-матчевую серию без поражений.

"Манчестер Сити" идет на втором месте в чемпионате Англии, отставая на 22 очка от лидирующего "Ливерпуля".

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