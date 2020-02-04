Кийк, Ассер и Клаас призывают работников Клиники ТУ сохранять трудовой мир

«Представители учредителей Клиники об этом обращении узнали только из СМИ, нам его текст прислан не был, - отметили они. - Совет Клиники осознает серьезность кризиса в управлении учреждением и предпринял очень конкретные шаги по разрешению ситуации. Представители учредителей Клиники — Тартуского университета, города Тарту и государства — а также совет встретились с руководителями подразделений Клиники. В минувшую пятницу, 31 января, совет Клиники сформировал рабочую группу по проведению структурной и административной реформы в Клинике. Группой руководит профессор Тартуского университета Кристьян Вассил. Рабочая группа, представляющая разные стороны и уровни компетенции, соберется в предстоящую пятницу, 7 февраля. Совету важно подготовить изменения и провести их в жизнь, учитывая мнение всех заинтересованных сторон. По этой причине руководители всех подведомственных клиник приглашены для обсуждения структурной и административной реформы в Клинике, которое состоится 13 февраля в зале Сената Тартуского университета. Нам искренне жаль, что некоторые из руководителей клиник вместо сотрудничества пошли по пути нападок, не дождавшись этой встречи».