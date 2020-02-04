Руководство школы заперло раздевалки, чтобы не выпустить детей после уроков

Два школьных дня

Обратившиеся к Tartu Postimees школьники рассказали, что, хотя обязательные лекции частично проходили после уроков, гардеробы были закрыты и 24 и 30 января ученикам не разрешили уйти домой до окончания лекций. Уйти смогли только те ученики, у которых была предварительная договоренность с руководством. Во избежание конфликта между учениками и руководством школы Tartu Postimees не публикует их имен. Однако они редакции известны.

Редакции газеты рассказали о произошедшем 24 и 30 января трое гимназистов. «Абитуриентам гимназии Треффнера предложили добровольно пойти в кино во внеурочное время. Поскольку желающих было мало, школа осталась без льготных билетов. В наказание выпускным классам в то же самое время назначили обязательную лекцию. Когда 24 января уроки закончились в 12.30 и ученики хотели пойти домой, обычно открытый гардероб был заперт. У двери стоял завуч и выходить из школы было запрещено», - сообщалось в письме одного школьника. На двери гардероба висела записка, что он будет открыт в 14.15.

Другой ученик пожаловался в своем письме на ограничение свободы передвижения. «Организованы мероприятия во внеурочное время и учеников не выпускают из здания. 24 января гардеробы были закрыты без предупреждения и учеников пускали к их шкафчикам лишь «по уважительной причине». Ученикам не разрешали уйти даже в том случае, если у них были запланированы свои дела до того, как они узнали на лекциях 30 января ученики, правда, более свободно попадали в раздевалку, но там все-таки был надзор. Из школы учеников опять-таки не выпускали», - пишет второй ученик гимназии.

Третий сообщил, что в последнее время в школу приглашали лекторов и две лекции были после уроков, но обязательными. «Поскольку многие ученики ушли бы раньше, до последних выступлений, руководство решило закрыть двери гардероба в оба дня», - рассказал он. На второй день на раздевалке висели объявления, что она будет открыта в 15.40. Обычный школьный день завершился бы в 14.15. «Если обсудить с руководством и действительно надо было уходить, то отпускали. Иначе из школы действительно не разрешали уйти. В этом смысле идиотизм, конечно, особенно учитывая, что у нас постоянно подчеркивают, что мы взрослые люди и должны уметь отвечать за себя, - пояснил третий ученик. – Некоторые влезли в гардероб через окно исторического музея, чтобы выбраться».

В заключении не держали

Директор гимназии Треффнера Отть Оявеэр сказал, что и он неоднократно слышал эту критику, но опроверг утверждение о том, что престижная школа насильно удерживала кого-то под замком. Он подчеркнул, что на страницах школы ранее были объявлены все лекции и они не могли стать неожиданностью для школьников. Оявеэр признал, что некоторые ученики, которые по плану должны были участвовать в лекции, действительно по расписанию не были обязаны делать этого, поэтому руководство заранее через школьные инфолистки сообщило, что в эти дни пройдут обязательные лекции. «Ученики, у которых была уважительная причина, могли уйти из школы. Например, я разрешил одному уйти в автошколу, а другого отпустил к врачу», - вспомнил Оявеэр.