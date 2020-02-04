Неразбериха в продуктовом магазине: так на сколько же дешевле?

Недовольство клиента можно понять, поскольку если в случае продуктового товара кроме уже сниженной цены добавляется наклейка о скидке, обычно это означает, что у товара истекает срок годности, который обычно продают значительно дешевле. Но в данном случае работник магазина сказал, что цена такая, как указано на ценнике, и с нее дополнительные 30 процентов не снимают. Работник по обслуживанию клиентов подтвердил, что он ничего сделать не может.

Вызвавшая неразбериху кампания в магазине Maxima. ФОТО: Erakogu

Maxima: мы не обманываем клиентов

Директор по продажам и маркетингу Maxima Eesti Янне Лайк объяснила, что действительно можно понять, что две цены, каждая из которых обозначает скидку, запутывают покупателя. Неясность возникла потому, что сначала льготную цену обозначили на товаре наклейкой, а после поменяли изначальный ценник с еще большей скидкой, чтобы покупатели лучше понимали, сколько придется заплатить за товар.

«К сожалению, работник не заметил уже имевшиеся наклейки, что и вызвало неразбериху. Мы просим прощения у клиентов, которым доставили этим неприятности», - сказал Лайк.

В комментариях один из пользователей дал полезный совет: если использовать пульт самообслуживания, то на экране появляется точная цена, и клиент может сразу решить, согласен ли он купить товар по такой цене. Так можно избежать последующих споров.

Внесем ясность: каковы права продавца?

Эксперт по связям с общественностью Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Анне-Май Хелемяэ объяснила, что в данном случае речь идет о человеческой ошибке и правильно было бы не использовать дополнительные наклейки, если на них нет дополнительной информации (например -30% от полной цены).

1,29 евро минус 30 процентов и есть 90 центов, то есть порядок расчета правильный, просто дополнительные наклейки могли вызвать иллюзию дополнительной скидки.