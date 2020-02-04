«Красная секунда»: участники движения постоянно ведут борьбу за велосипедно-пешеходную дорожку

Разобраться в непростых ситуациях помогут эксперты, которые имеют дело как с последствиями трагических аварий, так и заняты в работе по их предотвращению. Ведущий передачи Мадис Киммель на собственном опыте проверит, как и почему возникают опасные ситуации.

Очередной выпуск документальной передачи будет посвящен движению по тротуару и велосипедно-пешеходным дорожкам.

Если задуматься над тем, кто является участником движения, то в первую очередь, разумеется, мы назовем автомобили, автобусы, троллейбусы и трамваи. Но ведь к ним также относятся и велосипедисты с пешеходами. А в последнее время на улицах городов стало появляться все больше электрических вспомогательных средств.

Как показывает статистика, велосипедисты, роллеры и пешеходы постоянно становятся участниками ДТП, которые происходят на тротуарах или велодорожках. В некоторых случаях люди получают серьезные травмы.

Согласно действующему закону, люди, передвигающиеся по тротуару на самокате или гироскутере, считаются пешеходами, использующими вспомогательные средства. Но в ближайшее время ситуация должна измениться.

Разрабатываемые в Министерстве экономики и коммуникаций поправки к Закону о дорожном движении предусматривают, что людям на электросамокатах придется выбирать для движения велодорожки, а при их отсутствии – пешеходную зону.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, касающиеся электросамокатов поправки необходимы для повышения безопасности и культуры дорожного движения.

«Прошлым летом электросамокаты появились в городе весьма неожиданно. Это спровоцировало публичные дебаты, и сейчас мы на пороге первичного решения, которое собираемся реализовать в этом году», – сказал министр.

Согласно законопроекту, предпочтительными для движения электросамокатов будут велодорожки, а за неимением таковых – пешеходная зона. Использование проезжей части допускается в исключительных случаях, то есть при отсутствии какой-либо соответствующей инфраструктуры.