Вт, 4.02.2020
Домогательство — это не тот случай, когда на тебя набрасываются и тянут за холодильник. Мария Юферева-Скуратовски
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн приглашает в бесплатный поход по заповеднику Нымме-Мустамяэ

Таллинн приглашает в бесплатный поход по заповеднику Нымме-Мустамяэ

Природа Пыльвамаа. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Arvo Meeks

В субботу, 15 февраля, в 13:00 состоится бесплатный поход по заповеднику Нымме-Мустамяэ. Проводниками выступят гиды Лада Мехикас и Александра Муратова.

Одно из лучших мест, чтобы подышать свежим лесным воздухом, - заповедник Нымме-Мустамяэ. Он был основан в 2004 году, площадь заповедной зоны составляет 204 га и представляет собой совокупность холмов, песков, природных источников и сосновой рощи. Заповедник также занимается сохранением многообразия флоры и фауны городских лесов. Городской лес Нымме-Мустамяэ называют также «легкими Таллинна».

Маршрут похода составляет шесть километров, прохождение которого займет примерно два с половиной часа.

Участие в походе бесплатно, но по предварительной регистрации здесь (экскурсия на эстонском) и здесь (экскурсия на русском). Подробная информация после регистрации.

Регистрация начнется в четверг, 6 февраля, в 12 часов.

Поход проходит в рамках серии «Времена года в природе Таллинна».

Поход организовывает Tаллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства при поддержке Центра инвестирования в окружающую среду (KIK).

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ