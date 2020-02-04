Таллинн приглашает в бесплатный поход по заповеднику Нымме-Мустамяэ

Одно из лучших мест, чтобы подышать свежим лесным воздухом, - заповедник Нымме-Мустамяэ. Он был основан в 2004 году, площадь заповедной зоны составляет 204 га и представляет собой совокупность холмов, песков, природных источников и сосновой рощи. Заповедник также занимается сохранением многообразия флоры и фауны городских лесов. Городской лес Нымме-Мустамяэ называют также «легкими Таллинна».

Маршрут похода составляет шесть километров, прохождение которого займет примерно два с половиной часа.

Участие в походе бесплатно, но по предварительной регистрации здесь (экскурсия на эстонском) и здесь (экскурсия на русском). Подробная информация после регистрации.

Регистрация начнется в четверг, 6 февраля, в 12 часов.

Поход проходит в рамках серии «Времена года в природе Таллинна».