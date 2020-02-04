Эстонские футболисты одни из самых низкооплачиваемых футболистов в Европе

Данное исследование показало, что наибольший разрыв в зарплатах мастеров кожаного мяча и обычных граждан наблюдается в Китае: в Поднебесной средняя зарплата футболиста в год составляет чуть более миллиона долларов, в то время как средняя зарплата по старане едва переваливает за отметку 6560 долларов. На втором месте находится Испания, где футболисты зарабатывают в 120 раз больше, чем средняя зарплата в стране - 2,9 миллиона долларов против 23 000. На третьем месте - Англия. Здесь среднестатистический футболист получает в 115 раз больше среднего. Россия находится на четвертом месте - средняя зарплата в Российском элитном футболе немного не дотягивает до 900 000 долларов в год, в то время как обычный гражданин зарабатывает в год около 8500 долларов. Однако если посмотреть на российскуй вторую лигу и аутсайдеров первой, то здесь зарплаты являются довольно схожими с общероссийскими - 20000-30000 рублей.