Эстонские футболисты одни из самых низкооплачиваемых футболистов в Европе

Профсоюз футболистов и университет Манчестера провели исследование, согласно которому эстонские футболисты зарабатывают почти в 2,5 раза меньше обычных граждан.
Данное исследование показало, что наибольший разрыв в зарплатах мастеров кожаного мяча и обычных граждан наблюдается в Китае: в Поднебесной средняя зарплата футболиста в год составляет чуть более миллиона долларов, в то время как средняя зарплата по старане едва переваливает за отметку 6560 долларов. На втором месте находится Испания, где футболисты зарабатывают в 120 раз больше, чем средняя зарплата в стране - 2,9 миллиона долларов против 23 000. На третьем месте - Англия. Здесь среднестатистический футболист получает в 115 раз больше среднего. Россия находится на четвертом месте - средняя зарплата в Российском элитном футболе немного не дотягивает до 900 000 долларов в год, в то время как обычный гражданин зарабатывает в год около 8500 долларов. Однако если посмотреть на российскуй вторую лигу и аутсайдеров первой, то здесь зарплаты являются довольно схожими с общероссийскими - 20000-30000 рублей.
Украина занимает шестое место в рейтинге - 222 тысячи долларов по контракту получает футболист, а простой житель Украины всего 2 333 доллара в год. В десятке стран также Бразилия, Турция, Италия, Индия и Мексика.
Из постсоветских стран в 20 рейтинга Казахстан и Азербайджан.
Эстония вместе с Финляндией и Латвией замыкает рейтинг из 61 страны. Эстония находится на 57-м месте с годовой зарплатой футболиста в 7236 доллара, в то время как средняя зарплата в стране в год равна 16 641 доллару. Стоит отметить, что высший дивизион чемпионата Эстонии не является полностью профессиональным - только в половине клубов Премиум-лиги команды состоят из профессиональных футболистов, остальные - полупрофесионалы.
Меньше всего футболисты зарабатывают в Армении - 3 000 долларов в год.
Полностью с исследованием можно ознакомиться здесь.