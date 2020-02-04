Катри Райк: станет ли Für Oksana новым гимном Нарвы?

Песню Nublu называют исключительным интеграционным проектом. Für Oksana упала на плодородную и подготовленную почву, затронув души эстонцев. Ведь Нарва принадлежит Эстонии и жителям города. Да и кто хоть раз не побывал в Нарве за последние годы? Если еще десять лет назад все непременно загорали на пляже в Пярну, то в последние два года обязательным стало посещение Нарвы и просмотр «Кремлевских соловьев». Нарва – это будто своя, домашняя экзотика. Поездка в Нарву – это событие, о котором дома вспоминают месяцами. Нарва стала гораздо ближе для Вильянди, Выру и Пярну. И сама Нарва уже почти привыкла к Эстонии.

Für Oksana не оставила равнодушной и саму Нарву. Кому-то она нравится, кому-то нет. Первая реакция, которую я услышала, была: «А почему они пишут, что у нас георгиевские ленточки в волосах?». «Но ведь в Нарве георгиевские ленточки, символ русскости, действительно популярны», – ответила на это я. На что мне сказали: «Но зачем они про это говорят?» Мне в связи с этим вспомнилась похожая история пятилетней давности, когда я написала, что в Нарве носят длинные норковые шубы. Местные дамы ополчились на меня, мол, почему я так написала. И я робко отвечала – «Но вы же носите такие шубы».

Für Oksana – это, на самом деле, песня о нарвских девчонках. Последние сто лет Нарва была городом девушек и женщин. У многих эстонских городов еще с советских времен есть своя песня. Обычно это песня о любви, зачастую в форме марша или вальса. Эти песни продолжают жить в народе. История нарвских песен очень пестрая. У Нарвы с 1700 года есть свой марш. Это довольно печальное произведение Карл XII велел сыграть в Нарве по случаю победы над Петром I.

В СССР была крайне популярна песня «Камушки» (1978 г.), которую, как гласит легенда, автор Александр Морозов посвятил одной красивой нарвской ткачихе, с которой познакомился во время отдыха в Нарва-Йыэсуу. Раймонд Валгре написал свой нарвский вальс, а точнее песню «У нас в Эстонии много городов, и множество песен написано именно о них» (Meil Eestis on linnasid palju, hulk laulegi loodud on neist) в конце войны. Ее припев звучал так: «Так что поверь мне, милый друг, лучше всего свататься в Нарве!». Благодаря исполнению Артура Ринне, который сам был родом из Нарвы, песня стала популярной. Во второй половине 1980-х годов тартуские студенты пели сатирическую песню о двух женщинах из Нарвы, Кларе и Вере, – у которых была древнейшая в мире профессия.