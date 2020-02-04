Катри Райк: станет ли Für Oksana новым гимном Нарвы?

Nublu и его Für Oksana получили три приза на конкурсе Eesti Laul 2019, в том числе премию за лучшую песню. Это и впрямь отличная песня! Припев «А это жизнь, это карма. Эй, привет, город Нарва!» знает вся эстонская молодежь, даже та, которая ни слова не понимает или не говорит по-русски. Их родители втайне надеются, что, может, эти два предложения подтолкнут ребят учить русский язык, и не просто учить, а выучить.
Песню Nublu называют исключительным интеграционным проектом. Für Oksana упала на плодородную и подготовленную почву, затронув души эстонцев. Ведь Нарва принадлежит Эстонии и жителям города. Да и кто хоть раз не побывал в Нарве за последние годы? Если еще десять лет назад все непременно загорали на пляже в Пярну, то в последние два года обязательным стало посещение Нарвы и просмотр «Кремлевских соловьев». Нарва – это будто своя, домашняя экзотика. Поездка в Нарву – это событие, о котором дома вспоминают месяцами. Нарва стала гораздо ближе для Вильянди, Выру и Пярну. И сама Нарва уже почти привыкла к Эстонии.
Für Oksana не оставила равнодушной и саму Нарву. Кому-то она нравится, кому-то нет. Первая реакция, которую я услышала, была: «А почему они пишут, что у нас георгиевские ленточки в волосах?». «Но ведь в Нарве георгиевские ленточки, символ русскости, действительно популярны», – ответила на это я. На что мне сказали: «Но зачем они про это говорят?» Мне в связи с этим вспомнилась похожая история пятилетней давности, когда я написала, что в Нарве носят длинные норковые шубы. Местные дамы ополчились на меня, мол, почему я так написала. И я робко отвечала – «Но вы же носите такие шубы».
Für Oksana – это, на самом деле, песня о нарвских девчонках. Последние сто лет Нарва была городом девушек и женщин. У многих эстонских городов еще с советских времен есть своя песня. Обычно это песня о любви, зачастую в форме марша или вальса. Эти песни продолжают жить в народе. История нарвских песен очень пестрая. У Нарвы с 1700 года есть свой марш. Это довольно печальное произведение Карл XII велел сыграть в Нарве по случаю победы над Петром I.
В СССР была крайне популярна песня «Камушки» (1978 г.), которую, как гласит легенда, автор Александр Морозов посвятил одной красивой нарвской ткачихе, с которой познакомился во время отдыха в Нарва-Йыэсуу. Раймонд Валгре написал свой нарвский вальс, а точнее песню «У нас в Эстонии много городов, и множество песен написано именно о них» (Meil Eestis on linnasid palju, hulk laulegi loodud on neist) в конце войны. Ее припев звучал так: «Так что поверь мне, милый друг, лучше всего свататься в Нарве!». Благодаря исполнению Артура Ринне, который сам был родом из Нарвы, песня стала популярной. Во второй половине 1980-х годов тартуские студенты пели сатирическую песню о двух женщинах из Нарвы, Кларе и Вере, – у которых была древнейшая в мире профессия.
Есть еще одна песня о нарвской девушке в отутюженной юбке и выглаженной блузке. Песню «Айно – единственная» (Aino on ainus) исполняет Singer Vinger: «Встречаются женщины, которых невозможно забыть. Бывают женщины, которых не вспоминаешь. Одни лишь на момент остаются в твоей голове. Другие надолго сводят с ума».
Гимн города не может быть создан в приказном порядке. Время покажет, станет ли Für Oksana песней Нарвы. А сегодня песня Нарвы, скорее: «Vihma sajab, как с ведра, скоро будет Нарва. Милый ütles ничего, sind saab näha harva. Дорогая, sind jätan maha, возьму другую, kel palju raha...» Эту приграничную песню и Für Oksana объединяет «нарвский язык» – несколько слов по-русски и одно по-эстонски.
В песне Nublu есть особенные слова, настоящие нарвские слова. Текст для нее написал человек, знающий и чувствующий сегодняшнюю Нарву. Возможно, именно это нам подсознательно и нравится. В песне поется, что в Нарве, чтобы понять друг друга, часто общаются на английском языке, особенно молодежь. В Нарве пьют джин с розовым Schweppes, по вечерам ходят в клуб Ro-Ro или Modern, машину заправляют в Ивангороде, а в некоторых домах на стенах висят ковры. Нашлось в песне место и для крепкого русского словца. «Нарва слезам не верит», – говорит сидящий за рулем машины мужчина в начале пестрящей символами песни. Лучшие дни Нарвы впереди – на это в душе надеются все горожане. Но сегодня Нарва – город не девушек, а бабушек и пожилых дам. Как можно увидеть в начале клипа.
Für Oksana – это новое приглашение в Нарву. Ведь Ратушная площадь уже вся исхожена вдоль и поперек: пора бы отделаться от этих хрущевок и выстроить старую Нарву. Прогулки по променаду у реки и знакомство с театральной постановкой среди старых кренгольмских прядильных и ткацких фабрик... Всё это уже было. Клип Nublu предлагает взглянуть на настоящую Нарву: советские здания на Кренгольме, водохранилище, тамошние гаражи и «голубую лагуну». Нарва – это не только «Кремлевские соловьи». В 2020 году тоже стоит побывать в Нарве! «А это жизнь, это карма. Эй, привет, город Нарва!»