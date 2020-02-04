Близкие убитой в Кохтла-Ярве девушки в шоке: в Инстаграме появились фото убийцы, отдыхающего дома

В апреле 2018 года в Кохтла-Ярве была убита 15-летняя девушка. Тело Насти нашли на улице с ножевыми ранами. Суд признал виновным в этом убийстве и приговорил к 16 годам тюрьмы Артема Дроникова, бывшего парня Насти, которого полиция задержала на следующий день после убийства. Дроников отбывает наказание в Вируской тюрьме. Каков же был шок родственников и друзей Насти, когда в январе они увидели в Инстаграме фотографии Дроникова - он отдыхал у себя дома и был, судя по фотографиям, в прекрасном настроении.
Растерянность, беспомощность, унижение
Мать Насти Катрин Конах спустя две недели после публикации фотографий, всё еще не получив объяснения произошедшего от Вируской тюрьмы, написала письмо в Rus.Postimees:
"У нас маленькая страна и я чувствовала и чувствую, что мою боль разделяют тысячи людей. Я очень всем благодарна за поддержку.
Суд над убийцей состоялся в 2019 году, длился два месяца, и каждую минуту я умирала там со своей девочкой (...) Поверьте, моей Насте было очень страшно и очень больно.
6 мая 2019 года подсудимый Артем Дроников был осужден по статье “убийство, совершенное мучительным или жестоким способом”, 21 сентября 2019 приговор вступил в законную силу. Смягчающих обстоятельств суд не нашел, подсудимый свою вину не признал и не раскаялся в содеянном. Я, как пострадавшая, согласилась с государством, которое с помощью судебной и пенитенциарной системы обещало справедливое наказание для убийцы моей дочери.
Но 14 января 2020 года я ощутила полную растерянность, беспомощность, унижение и огромную злость на систему. В социальных сетях я увидела фотографию Дроникова в домашней обстановке в кругу семьи, потом мне начали звонить подруги мой дочери. Это те дети, которые давали показания против него в суде. Они были в панике, увидев эти фотографии, посчитав, что он освобожден. Они боятся мести и преследований с его стороны”.
Катрин Конах связалась с прокурором, которая вела уголовное дело. Она с благодарностью отзывается о прокуроре, которая объяснила ей ситуацию, хотя это не входило в ее обязанности. Прокурор выяснила, что осужденный 14 января действительно находился дома, но вечером снова был доставлен в тюрьму. Всё это время он был под надзором конвойных и потому не мог запугивать свидетелей или кому-то угрожать.
Тем не менее, Катрин была ошарашена тем, что не родственники осужденного пришли на свидание в тюрьму, а убийцу отпустили погостить домой всего через три с небольшим месяца после того, как приговор вступил в силу. Отдельный вопрос - почему охрана не пресекла фотосъемку и не запретила выкладывать фотографии в соцсети?
“В обществе идут дискуссии о системе исполнения наказаний, о правах подсудимых и осужденных. Но очень мало говорят о правах жертв и пострадавших. Я не хочу показаться мстительной и злобной, но я чувствую огромную несправедливость в отношении меня. Почему преступник себя чувствует героем, а я ощущаю себя растоптанной жертвой?
Пожалуйста, поддержите меня! Я считаю, что это безнравственно и аморально, но я не могу в одиночку бороться с системой, которая мне даже не отвечает”, - написала Катрин в Rus.Postimees.
Награда за хорошее поведение и подготовка к возвращению в общество
Вируская тюрьма поначалу действительно не ответила на вопрос Катрин. Увидев фото в Инстаграме, Катрин в тот же день написала в тюрьму электронное письмо - на русском языке. Пришел формальный ответ со ссылками на законодательные акты о том, что обращение следует отправить на эстонском языке и с электронной подписью.
На правильно оформленное обращение Вируская тюрьма ответила в пятницу - также письмом с электронной подписью.
И.о. замдиректора тюрьмы Арго Томингас подтвердил, что Артем Дроников находится в тюрьме. Но он отбывает наказание в отделении для молодых заключенных, которое использует систему мотивации для стимулирования хорошего поведения среди молодых заключенных: если заключенный ведет себя хорошо непрерывно 12 недель, его могут наградить посещением дома.
“Целью посещения дома является поддержание или восстановление социальных отношений заключенного, - объяснил тюремный чиновник матери убитой девушки. - Продолжительность посещения на дому составляет пять часов под надзором тюремной службы в сопровождении конвоиров, и задержанный не может самостоятельно передвигаться.
Независимо от назначенного наказания, следует иметь в виду, что в какой-то момент приговор, вынесенный Дроникову, закончится, и человек вернется в общество. Наличие семьи и близких помогает справиться в этой ситуации. Поэтому важно поддерживать отношения даже во время тюремного заключения”.
То, что фотографии с домашнего посещения оказались в Инстаграме, Арго Томингас назвал фактом, вызывающим сожаление. Заключенным нельзя использовать дома устройства, подключенные к интернету. При этом, конвоиры не могут запретить пользоваться смартфонами родственникам заключенного, хотя должны объяснить, что публиковать ложную информацию о происходящем нельзя. В данном случае фото опубликовала родственница или подруга Дроникова.
Тюремный чиновник отметил, что посещение дома не назначается заключенному автоматически - обосновано ли оно, оценивается в каждом конкретном случае. Сейчас обстоятельства инцидента расследуются.
Почему так мягко?
Получив официальный ответ от Вируской тюрьмы, Катрин Конах рассказала корреспонденту Rus.Postimees, что не увидела там главного - объяснения такой мягкости.
“Это ненормально, - считает она. - Если государство будет вот так поощрять убийц, они не будут бояться вернуться в тюрьму. Ну, подумаешь, сходил на пироги к маме и - обратно. Я понимаю, если бы поощрили какого-то малолетнего вора, но не убийцу же! Я думаю, этот вопрос надо поднимать. Дело не в том, что я чувствую или что это моя мстительность - это реально неправильно!”
Катрин планирует жаловаться на тюрьму в Министерство юстиции и президенту Эстонии. Она не спорит с тем, что преступников надо как-то перевоспитывать, но в данном случае отмечает, что осужденный за убийство не раскаялся.
“У меня в городе все спрашивают - а как это? Этак его через пять лет вообще отпустят. Зачем я тогда сидела на суде, зачем через всё это проходила?” - говорит Катрин, сдерживая слезы.