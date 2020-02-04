Вт, 4.02.2020
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Опасное обновление: браузер Google Chrome может сломать работу сайтов

Google Chrome.

ФОТО: Andre M. Chang/Zumapress.com

Компания Google объявила о начале распространения стабильной версии 80 фирменного браузера Chrome. Обновление таит в себе опасность — некоторые сайты могут начать работать некорректно.

Одним из незаметных новшеств Chrome 80 стала новая система классификации файлов cookie, защищающая их от передачи и скрытой идентификации. Все это должно повысить безопасность и приватность пользователей, пишет Ixbt.com.

Изменение заключается в поддержке нового атрибута SameSite. Он позволит запретить передавать сookie по запросу сторонних ресурсов, тогда как в настоящий момент сookie передаются при любом запросе. 

Впрочем, как обещает Google, внедрение новой системы начнется в Chrome 80 ближе к концу февраля и сначала на небольшом количестве пользователей. Постепенно охват будет наращиваться. 

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