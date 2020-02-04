Опасное обновление: браузер Google Chrome может сломать работу сайтов

Одним из незаметных новшеств Chrome 80 стала новая система классификации файлов cookie, защищающая их от передачи и скрытой идентификации. Все это должно повысить безопасность и приватность пользователей, пишет Ixbt.com.

Изменение заключается в поддержке нового атрибута SameSite. Он позволит запретить передавать сookie по запросу сторонних ресурсов, тогда как в настоящий момент сookie передаются при любом запросе.