Хорошо ли жить в Нарве? Эти результаты опроса населения вас удивят

Довольны своей жизнью были 88% нарвитян, своим окружением — более 90% нарвитян. Да, конечно, полностю довольных своей жизнью и окружением людей могло бы быть больше. Полностью довольны жизнью чуть более четверти и окружением - треть нарвитян. Небольшое недовольство — это неплохо, и, наоборот, может мотивировать, пишет Департамент статистики в своем блоге.

Высокая удовлетворенность жизнью в Нарве однако не означает, что там нет проблем. Во время опроса проявились и болевые точки.

За последние 12 месяцев 98% жителей Нарвы не становились жертвой похищения или нападения и у 93% жителей или их членов семьи не воровали деньги или другое имущество. Со стороны может показаться, что эти два или семь процентов — пустяк, но это высокие показатели преступности. Из-за этого жители Нарвы могут чувствовать себя не в безопасности гуляя ночью в одиночку по Нарве и окрестностям.

Треть нарвитян считает, что Нарва — хорошее место для проживания, хотя только чуть более половины уверены, что в Нарве хорошо жить молодой семье с маленькими детьми. Эта оценка вызывает беспокойство о будущем населения города.

Рынок труда и перспективы — одна из самых болезненных тем для нарвитян. Меньше половины жителей довольны или скорее довольны своей работой и считают, что хорошее место работы в Нарве найти практически невозможно. Только 1,7% нарвитян полностью согласны с утверждением, что в Нарве легко найти хорошее рабочее место и только 8,4% - скорее согласны с этим утверждением.

Тема одиночества напрямую в опросе не затрагивалась, но если почти треть жителей города считает, что они не могут при необходимости получить нематериальную помощь от родственников, друзей, соседей или знакомых, то это проблема, учитывая, что таких людей в городе примерно почти четыре с половиной тысячи.

Оценка городской власти

Ответы на вопросы, требующие общения с городскими властями напрямую, такие как удовлетворенностью скоростью решения проблем, были не особо положительными. Оценки результатов ежедневной работы городской управы по улучшению городской среды или инфраструктуры были намного положительнее.

Ответы на вопросы о деятельности горуправы Нарвы дают основание утверждать, что у многих жителей отсутствует прямой контакт с работой горуправы, поскольку многие респонденты оставили эти вопросы без ответа.