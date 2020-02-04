Быков, Улицкая, Макаревич и еще 50 деятелей попросили мэрию Москвы не препятствовать маршу Бориса Немцова

В письме, которое опубликовал в своем Facebook глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, говорится, что акция запланирована как мирное массовое мероприятие, но будет носить не только мемориальный, но и политический характер.

Участники акции, «защищая ценности за которые боролся Борис Немцов, намерены выразить свое отношение к последним инициативам руководства страны и выдвинуть политические требования власти», говорится в письме. Ранее Яшин сообщал, что на шествии будут использоваться лозунги против конституционной реформы. «Это будет политический марш, основная цель которого - сменяемость власти в России и выступление против узурпации», - писал политик.

Решение выступить против предложенных президентом РФ Владимиром Путиным поправок в Конституцию принял оргкомитет марша памяти Немцова. В заседании участвовали представители движения «Солидарность», Фонда борьбы с коррупцией, «Яблока», ПАРНАСа, Либертарианской партии и «Партии перемен».

«В Ваши обязанности входит содействие реализации прав граждан на территории города Москвы. В связи с этим, мы рассчитываем, что структуры Правительства Москвы, находящиеся в Вашем подчинении, не станут чинить препятствий организаторам „Марша Бориса Немцова“, а напротив - согласуют его проведение в центре Москвы и окажут содействие заявителям», - говорится в обращении к мэру.

Под письмом подписались более 50 человек, в том числе писатели Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, правозащитники Лев Пономарев, Борис Альтшулер, Светлана Ганнушкина, Зоя Светова, Александр Черкасов, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, режиссер-мультипликатор Гарри Бардин, народный артист РФ Лев Прыгунов, музыкант Андрей Макаревич, политики Леонид Гозман, Геннадий и Дмитрий Гудковы, Алексей Навальный, директор ФБК Иван Жданов и юрист ФБК Любовь Соболь, активистка и соосновательница портала «Медиазона» Мария Алехина, литературовед Ирина Прохорова.

27 февраля исполняется пять лет со дня убийства Бориса Немцова. Традиционные акции памяти политика готовятся и в других городах. В Нижнем Новгороде власти не разрешили местному отделению партии «Яблоко» провести марш Немцова в формате массового культурного мероприятия на Большой Покровской улице, хотя там регулярно проводятся крестные ходы и первомайские шествия. Власти трактовали акцию как шествие и сочли, что в ней нет культурного содержания.