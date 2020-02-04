Видео: полиция сурово наказала водителей, разогнавшихся почти до 180 км/ч

Как уточнили в полиции, водители обоих транспортных средств отличились два вечера подряд. В первый день машины совершали опасные обгоны, а также один из водителей выбросил на дорогу из окна машины окурки. Нарушение, совершенное в другой день, можно увидеть на видео, снятое из полицейской машины.

По состоянию на сегодняшний день, кроме штрафа, оба водителя были на длительный срок лишены водительских прав. По истечении срока наказания нарушителям также придется повторно сдать экзамен по теории в Департаменте шоссейных дорог.

В полиции призвали посчитать, каким будет остановочный путь (расстояние, которое проходит транспортное средство с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки.) автомобиля, движущегося по мокрой дороге со скоростью 177 км/ч, если среднее время реакции водителя составляет 1,6 секунды.