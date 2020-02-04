Картина дня: готовность Эстонии к обузданию эпидемии, кризис в Клинике ТУ и скандал в Кохтла-Ярве

Близкие убитой в Кохтла-Ярве девушки в шоке: в Инстаграме появились фото убийцы, отдыхающего дома

В апреле 2018 года в Кохтла-Ярве была убита 15-летняя девушка. Тело Насти нашли на улице с ножевыми ранами. Суд признал виновным в этом убийстве и приговорил к 16 годам тюрьмы Артема Дроникова, бывшего парня Насти, которого полиция задержала на следующий день после убийства. Дроников отбывает наказание в Вируской тюрьме. Читать далее...

Руководство школы заперло раздевалки, чтобы не выпустить детей после уроков

В последние две недели руководство тартуской гимназии Хуго Треффнера организовало для учеников лекции генетик Лили Милан, эколога Эрика Пуура и эксперта по излучению Олле Китсинга. Некоторые из них длились дольше, чем было предусмотрено школьным расписанием. Чтобы недовольные таким продлением учебного дня школьники не сбежали с лекций, руководство велело запереть раздевалки. Читать далее...

Появившийся на улицах Эстонии наркотик убивает человека изнутри

Наркотик alfa-pvp (также называют «НЛО» или «флакка»), который пять лет назад вызвал панику в США, добрался до Эстонии. Это химическое вещество, которое в буквальном смысле убивает человека изнутри и вызывает паранойю. Читать далее...

Катри Райк: станет ли Für Oksana новым гимном Нарвы?

"Nublu и его Für Oksana получили три приза на конкурсе Eesti Laul 2019, в том числе премию за лучшую песню. Это и впрямь отличная песня! Припев «А это жизнь, это карма. Эй, привет, город Нарва!» знает вся эстонская молодежь, даже та, которая ни слова не понимает или не говорит по-русски. Их родители втайне надеются, что, может, эти два предложения подтолкнут ребят учить русский язык, и не просто учить, а выучить", - пишет Катри Райк.

Министр культуры рекомендует создать в Ида-Вирумаа особую экономическую зону: что именно он предлагает изменить?

Министр культуры Тынис Лукас внес несколько предложений по ускорению развития Ида-Вируского уезда, в том числе создание особой экономической зоны, перевод на северо-восток штаб-квартир госкомпаний и введение региональных повышающих коэффициентов для зарплат государственных служащих. Читать далее...

К обузданию эпидемии теоретически готовы

«Наши лечебные и государственные учреждения готовы к обузданию распространения вируса», - заверил министр социальных дел Танель Кийк (ЦП) и отметил: риск того, что начавший распространяться из Китая коронавирус попадет в Эстонию, все же существует. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что указанная Кийком готовность в большей степени теоретическая, как и проникновение вируса в Эстонию. Так что же означает готовность страны? Этим вопросом задался Postimees.

В Клинике Тартуского университета потребовали отставки председателя правления и совета