Картина дня: готовность Эстонии к обузданию эпидемии, кризис в Клинике ТУ и скандал в Кохтла-Ярве

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Близкие убитой в Кохтла-Ярве девушки в шоке: в Инстаграме появились фото убийцы, отдыхающего дома
В апреле 2018 года в Кохтла-Ярве была убита 15-летняя девушка. Тело Насти нашли на улице с ножевыми ранами. Суд признал виновным в этом убийстве и приговорил к 16 годам тюрьмы Артема Дроникова, бывшего парня Насти, которого полиция задержала на следующий день после убийства. Дроников отбывает наказание в Вируской тюрьме. Читать далее...
Руководство школы заперло раздевалки, чтобы не выпустить детей после уроков
В последние две недели руководство тартуской гимназии Хуго Треффнера организовало для учеников лекции генетик Лили Милан, эколога Эрика Пуура и эксперта по излучению Олле Китсинга. Некоторые из них длились дольше, чем было предусмотрено школьным расписанием. Чтобы недовольные таким продлением учебного дня школьники не сбежали с лекций, руководство велело запереть раздевалки. Читать далее...
Появившийся на улицах Эстонии наркотик убивает человека изнутри
Наркотик alfa-pvp (также называют «НЛО» или «флакка»), который пять лет назад вызвал панику в США, добрался до Эстонии. Это химическое вещество, которое в буквальном смысле убивает человека изнутри и вызывает паранойю. Читать далее...
Катри Райк: станет ли Für Oksana новым гимном Нарвы?
"Nublu и его Für Oksana получили три приза на конкурсе Eesti Laul 2019, в том числе премию за лучшую песню. Это и впрямь отличная песня! Припев «А это жизнь, это карма. Эй, привет, город Нарва!» знает вся эстонская молодежь, даже та, которая ни слова не понимает или не говорит по-русски. Их родители втайне надеются, что, может, эти два предложения подтолкнут ребят учить русский язык, и не просто учить, а выучить", - пишет Катри Райк.
Министр культуры рекомендует создать в Ида-Вирумаа особую экономическую зону: что именно он предлагает изменить?
Министр культуры Тынис Лукас внес несколько предложений по ускорению развития Ида-Вируского уезда, в том числе создание особой экономической зоны, перевод на северо-восток штаб-квартир госкомпаний и введение региональных повышающих коэффициентов для зарплат государственных служащих. Читать далее...
К обузданию эпидемии теоретически готовы
«Наши лечебные и государственные учреждения готовы к обузданию распространения вируса», - заверил министр социальных дел Танель Кийк (ЦП) и отметил: риск того, что начавший распространяться из Китая коронавирус попадет в Эстонию, все же существует. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что указанная Кийком готовность в большей степени теоретическая, как и проникновение вируса в Эстонию. Так что же означает готовность страны? Этим вопросом задался Postimees.
В Клинике Тартуского университета потребовали отставки председателя правления и совета
19 заведующих Клиники Тартуского университета потребовали отставки председателя правления Прийта Ээлмяэ и главы совета медицинского учреждения Урмаса Клааса, который также является мэром Тарту, говорится в пресс-сообщении. Читать далее...
Кийк, Ассер и Клаас призывают работников Клиники ТУ сохранять трудовой мир
Министр социальных дел Танель Кийк, ректор Тартуского университета Тоомас Ассер и мэр Тарту Урмас Клаас, занимающий также пост председателя совета Клиники ТУ, призвали сотрудников, настаивающих на отставке Клааса и главы Клиники Прийта Ээльмяэ, сохранять трудовой мир. Читать далее...
Кальюлайд обойдется без заказа анализа для принятия решения по пенсионной реформе
Для принятия решения о том, следует ли провозгласить или отклонить принятый Рийгикогу Закон о пенсионной реформе, президент Эстонии Керсти Кальюлайд не станет заказывать юридический анализ. Читать далее...
Неразбериха в продуктовом магазине: так на сколько же дешевле?
В социальных сетях распространяется публикация о вызывающем замешательство опыте клиента Maxima, расположенного в таллиннском районе Хийу, когда излишнее количество всевозможных наклеек и обозначенный создало иллюзию большей скидки, чем предлагал магазин. Читать далее...
Транзит к Елбасы, или Перестройка в обратную сторону
"События, развернувшиеся в России после объявленной 15 января «конституционной реформы», пока привели не столько к реальным переменам, сколько к общественному удивлению. До конца президентского срока Владимира Путина остается еще четыре года (кстати, заметим, что в США – это целый президентский срок), так что к чему вдруг такая спешка с «транзитом»? Или, может быть, это попытка опередить время – чтобы предупредить и предотвратить реальный транзит?" - пишет Вадим Штепа.
Система e-Notar 3 в Эстонии позволит заключать нотариальные сделки из-за границы
Платформа e-Notar 3 обеспечивает новые упрощающие общение с нотариусом возможности и позволяет совершать некоторые сделки из-за границы. Читать далее...