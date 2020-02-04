Клуб Бекхэма предлагает Модричу увеличение зарплаты в два раза

Как сообщает Marca, американский клуб предлагает 34-летнему хорвату оклад, в два раза превосходящий его нынешнюю зарплату в Испании. В настоящее время Лука получает в «Реале» более € 10 млн в год.

Ранее сообщалось, что в услугах Модрича также заинтересован миланский «Интер», пытавшийся заполучить его ещё летом прошлого года.

«Интер Майами» сейчас занят комплектованием команды. В MLS клуб дебютирует в предстоящем сезоне.