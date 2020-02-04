Учиться нельзя бастовать, или Экологическое образование как альтернатива климатическим забастовкам

Встревоженных родителей можно понять: экоактивизим подрастающего поколения набирает обороты, иногда в ущерб образованию. Но стоит ли юным защитникам природы пропускать школу по пятницам по примеру Греты Тунберг? Ведь есть альтернатива — получить дополнительные знания в области экологии, которые в борьбе с изменением климата принесут значительно больше пользы, чем пропущенные уроки.

Климатические забастовки и их целесообразность — тема неоднозначная, зато с образованием дела обстоят четко и ясно: у желающих получить знания в сфере экологии не будет недостатка в информации. Центр управления государственными лесами (RMK), Департамент окружающей среды и Таллинн предлагают учебные программы и образовательные проекты на любой вкус.

Например, свои образовательные программы есть в Музее леса, который находится в Сагадиском лесном центре, и в гостевом центре RMK в Виймси. Как отмечает лесничий RMK Андрес Сепп, в Виймси и Сагади есть смысл отправляться с детьми – посещение интерактивной выставки «Лес всемогущий» будет полезно для людей всех возрастов.

«Пока дети будут изучать пищевую цепочку лесных жителей, родители могут принять участие в викторине, в ходе которой станет понятным, почему на государственном уровне принимаются те или иные решения по вопросам лесоводства», – отметил Сепп.

Также лесничий советует побывать на Тядуской лесоводческой тропе. Там есть возможность заказать экскурсию с гидом, который на местности расскажет о цикле жизни леса, с экскурсоводом можно посмотреть и выставочную экспозицию.

«И, конечно, личный пример в воспитании детей никто не отменял. Превратите, например, сортировку мусора дома в увлекательную игру, а если заметите мусор в лесу или на побережье, подберите его и объясните ребенку, почему разбрасывать его не следует. Говорите со своими детьми об этом постоянно, объясняйте, что для того, чтобы леса были всегда, их надо периодически обновлять, делитесь своими познаниями, не стесняйтесь задавать вопросы специалистам, анализировать полученную информацию, и тогда ситуация, при которой вы, потупив взор, не будете способны ответить на вопрос "а что сделал ты для спасения планеты?", никогда у вас не возникнет», – заключил лесничий.

Руководитель отдела экологического образования Департамента окружающей среды Пирет Ээнсо сообщила, что у ведомства по всей Эстонии восемь центров природы, а сотрудники центра Ийзаку работают преимущественно с русскоязычной аудиторией.

Специалисты по экологическому образованию природного центра Ийзаку Анне-Ли Фершел и Вероника Плотникова предлагают в Ида-Вирумаа различные учебные программы на тему природы и окружающей среды, которые проходят как в самом центре, так и за его пределами: в заповедниках, в школах и в непосредственной близости от учебных заведений. В центре ждут и подготовительные группы детских садов.

Пресс-секретарь Таллиннской городской канцелярии Мария Последова рассказала, что в Таллиннских школах по интересам существуют природоведческие кружки, например, в Ныммеском молодежном доме и в Таллиннском зоопарке. Курсы повышения квалификации для учителей проводит Лехолаский центр образования на тему окружающей среды, действующий при Лехоласком детском саду.

Программа международной «Зеленой школы» в Эстонии впервые была введена в Таллинне. К участию в ней привлечены десятки школ и детских садов Таллинна. Эта международная программа поддерживает в учреждениях подход долгосрочного развития, объединяет учреждения, интересующиеся окружающей средой, а также проводит курсы для учителей и детей.

Детские сады активно используют возможности сети Facebook и делятся опытом с другими детскими учреждениями здесь.