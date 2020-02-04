Система e-Notar 3 в Эстонии позволит заключать нотариальные сделки из-за границы

С помощью нового портала самообслуживания e-Notar 3 станет удобнее бронировать время встречи с нотариусом, а также пересылать необходимые документы и данные. Наиболее же важное новшество – возможность дистанционного заверения, благодаря которой нотариальные сделки можно будет заключать из-за границы, не посещая нотариальное бюро физически.

«Новый портал самообслуживания упрощает порядок взаимодействия с нотариусами буквально для всех – неважно, идет речь о наследовании, сделке с недвижимостью или, например, об отчуждении доли в коммерческом товариществе», - сказала председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.

В новой среде можно забронировать время у нотариуса, переслать связанные со сделкой документы и данные, ознакомиться с проектом подготовленных нотариусом документов, а также внести свои предложения по изменению или дополнению таких документов. «С точки зрения клиента новая система обеспечивает безопасную среду, в которой можно ознакомиться с содержанием договора или иного документа, прежде чем он будет подписан в присутствии нотариуса. В нотариальных бюро, разумеется, созданы все возможности для ознакомления с документами, но многие предпочитают углубиться в их изучение заранее – в наиболее подходящее время и в удобном месте – например, дома. Именно это, помимо прочего, новая система и позволяет делать», - пояснила Мерле Саар-Йохансон.

Возможность дистанционного заверения будет в ближайшее время реализована в качестве пилотного проекта – нотариальные сделки можно будет совершать в зарубежных представительствах Эстонской Республики. Нотариальная палата и Министерство иностранных дел дополнительно назовут точную дату в феврале, когда такая услуга будет запущена.

Дистанционное заверение позволяет осуществлять сделки с паями паевых товариществ, доверенностями, представлять заявления о заключении брака и разводе, а также заявления о вступлении в наследство. Кроме того, появится возможность удаления и уступки вещных прав и коммерческих залогов. На первом этапе дистанционное заверение будет доступно в представительствах Эстонии в Хельсинки, Брюсселе, Стокгольме, Лондоне и Риге. Параллельно с пилотным проектом по заверению документов в зарубежных представительствах Эстонии пройдут испытания и других возможностей дистанционного заверения сделок, которые можно будет использовать по договоренности с нотариусом.

«Мы хорошо понимаем, что приезжать из другой страны в Эстонию для совершения всего одной сделки слишком затратно и хлопотно, причем оформление доверенности также не всегда является оптимальным решением. Цель проекта дистанционного заверения заключается в повышении удобства использования услуги. Мы хотим внести свой вклад в формирование в Эстонии привлекательной экономической среды и позволить клиентам выполнять определенные действия дистанционно, – отметила Саар-Йохансон. – Если проект будет функционировать без проблем, мы рассчитываем непременно увеличить число сделок, которые можно заключать посредством дистанционного заверения, а также расширить число потенциальных пользователей услуги».

Технически дистанционное заверение работает следующим образом: сначала клиент согласовывает с нотариусом время сделки, а затем приходит в зарубежное представительство Эстонской Республики или – по договоренности с нотариусом – осуществляет сделку посредством дистанционного заверения за пределами зарубежного представительства в удобном для себя месте. Время дистанционного заверения также можно забронировать на новом портале самообслуживания, выбрав время, подходящее нотариусу и соответствующему зарубежному представительству. Для выполнения дистанционного заверения клиенту требуется эстонская ID-карта, digi-ID, mobiil-ID или digi-ID э-резидента. Система идентификации личности участников сделки использует технологию биометрического распознавания лиц Veriff.