А было ли жестокое избиение на самом деле? Прокуратура обвиняет жительницу Тарту в даче ложных показаний

Жертва предполагаемого нападения рассказала в сентябре прошлого года изданию Tartu Postimees, что ехала на велосипеде с работы домой. Добравшись до улицы Тяхе, ее остановил незнакомец, который попросил угостить сигаретой. Так как сигарет у потерпевшей не оказалось, молодой мужчина стал со всей силы быть ее по лицу.

«Двое парней стояли на тротуаре. Один из них дернул меня за руку и спросил, есть ли сигареты. Я ответила, что, к сожалению, нет. После этого второй мужчина ударил ногой по моему велосипеду. Я споткнулась, и первый парень дважды ударил меня кулаком в лицо», - рассказывала тогда пациентка Клиники Тартуского университета.

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Татьяна Тамм объяснила, что в ночь на 2 сентября в полицию обратилась 27-летняя женщина, которая сообщила, что на улице Тяхе в Тарту на нее напали двое незнакомцев. «Для задержания злоумышленником полиция начала уголовное производство, и следователь допросил жертву. Полиция продолжила сбор улик и при их анализе пришла к заключению, что такого преступления не совершалось. Поэтому с разрешения прокуратуры полиция прекратила уголовное производство, что не было оспорено», - заявила Тамм.

Инцидент, который предположительно произошел в сентябре прошлого года, напугал многих тартусцев. «Безусловно, не запрещено (в социальных сетях - прим. ред.) предупреждать сограждан об опасности и за этого никого не наказывают. Тем не менее, мы напоминаем людям, что в первую очередь следует обратиться в полицию. Полиция знает на своем опыте, когда и как надо предупреждать людей об опасности», - отметила Тамм. Она добавила, что в некоторых случаях информирование общественности действительно необходимо, но иногда нужны такие следственные действия, к которым не будет привлечено внимание масс. Например, жертва может не знать, как такая огласка может повлиять на совершившего преступление человека - полиция может наступать на пятки злоумышленнику или следить за ним, но если тому вдруг станет известно о заинтересованности его персоной полиции, он может поменять свое поведение.

В то же время дача ложных показаний со стороны потерпевшего или свидетеля является преступлением. По словам Тамм, пострадавшая утверждала в полиции, что на нее напали двое незнакомых людей, но результатом расследования стало то, что прокуратура выдвинула ей обвинение в даче ложных показаний. Уголовное дело передано в суд. Предварительное заседание состоится 24 марта.

Пенитенциарный кодекс предусматривает за дачу ложных показаний наказание в виде штрафа или тюремного заключения сроком до трех лет. «Еще рано говорить, о каком наказании будет ходатайствовать прокуратура в суде, но, конечно, будут учтены все обстоятельства, касающиеся обвинения и обвиняемой», - добавила Тамм.