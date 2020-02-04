В Ласнамяэ построят бассейн по олимпийским стандартам

В прошлом году на конкурс госпоставок, организованный Таллиннским департаментом городского имущества, для строительства по концессии по адресу Варраку 14а и 14b, было представлено одно предложение - Tondiraba Ujula OÜ (предприятие Capitall Mill OÜ), которое соответствовало всем условиям, оно и было объявлено победителем.

Здание будет многофункциональным и объединит оздоровительный центр со спа, залы для занятий разными видами спорта, также, возможно, размещение других услуг.

Город заключит с победителем конкурса поставок договор о праве на застройку сроком на 50 лет, условия которого предусматривают общественное использование бассейна и возможность проведения международных соревнований.