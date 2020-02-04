В Ласнамяэ построят бассейн по олимпийским стандартам

В среду, 5 февраля будет подписан договор об установлении права на застройку, который позволит построить в Ласнамяэ на улице Варраку бассейн, соответствующий олимпийским нормам, и спортивный и водный центр. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Таллинна.
В прошлом году на конкурс госпоставок, организованный Таллиннским департаментом городского имущества, для строительства по концессии по адресу Варраку 14а и 14b, было представлено одно предложение - Tondiraba Ujula OÜ (предприятие Capitall Mill OÜ), которое соответствовало всем условиям, оно и было объявлено победителем.
Здание будет многофункциональным и объединит оздоровительный центр со спа, залы для занятий разными видами спорта, также, возможно, размещение других услуг.
Город заключит с победителем конкурса поставок договор о праве на застройку сроком на 50 лет, условия которого предусматривают общественное использование бассейна и возможность проведения международных соревнований.
По первоначальному проекту строительство бассейна планируется начать осенью 2021 года, а открытие бассейна запланировано на конец 2025 года. Проектирование и строительство осуществляются в сотрудничестве с Эстонским союзом плавания.