Toyota отзывает в Эстонии тысячи смертельно опасных машин
Из-за дефекта в механизме наполнения подушек безопасности Takata концерн Toyota отзывает все свои автомобили модели Avensis 2002-2008 годов выпуска. Пока речь идет о 3273 машинах, 1737 из которых имеют действующий техосмотр, пишет Postimees.
Механизм наполнения подушек безопасности Takata, использованный в данных моделях, может содержать впитывающий влагу порошок – фазостабилизированный нитрат аммония. Согласно отчетам Takata, при стечении определенных обстоятельства механизмы наполнения подушек могут разрушиться. После разрушения металлический осколки на огромной скорости через подушку могут попасть в салон и вызвать повреждения или смерть пассажиров.
Специалист по связям с общественностью и маркетингу Toyota Лийзи Кыйвумяги сказала, что целью отзыва является попытка найти всех собственников таких Avensis: «Мы просим всех собственников Toyota Avensis, автомобиль которых был произведен в период 2002-2008 годов, проверить VIN-код своей машины на нашем сайте. Там клиент сразу получит ответ, необходимо ли немедленно показать автомобиль в авторизованных представительствах».
Кыйвумяги добавила, что речь идет о профилактической работе: недостаток может быть выявлен, но его может и не оказаться.
Скандал, связанный с подушками безопасности Takata, довел фирму до банкротства. Японский производитель запчастей Takata в 2015 году впервые признал наличие дефекта в своих подушках безопасности. Из-за разгоревшегося скандала в 2017 году предприятие прекратило свою деятельность. Несмотря на сопротивление по всему миру, и BMW весной прошлого года отозвал в Китае 360 000 своих машин. Начиная с 2013 года из-за подушек Takata погибло более 20 человек, что привело к отзыву как минимум 100 миллионов машин по всему миру.