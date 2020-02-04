Toyota отзывает в Эстонии тысячи смертельно опасных машин

Механизм наполнения подушек безопасности Takata, использованный в данных моделях, может содержать впитывающий влагу порошок – фазостабилизированный нитрат аммония. Согласно отчетам Takata, при стечении определенных обстоятельства механизмы наполнения подушек могут разрушиться. После разрушения металлический осколки на огромной скорости через подушку могут попасть в салон и вызвать повреждения или смерть пассажиров.

Специалист по связям с общественностью и маркетингу Toyota Лийзи Кыйвумяги сказала, что целью отзыва является попытка найти всех собственников таких Avensis: «Мы просим всех собственников Toyota Avensis, автомобиль которых был произведен в период 2002-2008 годов, проверить VIN-код своей машины на нашем сайте. Там клиент сразу получит ответ, необходимо ли немедленно показать автомобиль в авторизованных представительствах».

Кыйвумяги добавила, что речь идет о профилактической работе: недостаток может быть выявлен, но его может и не оказаться.