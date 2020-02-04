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  • Гражданина Эстонии эвакуировали из очага коронавируса - провинции Хубэй
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Гражданина Эстонии эвакуировали из очага коронавируса - провинции Хубэй

Ухань. 4 февраля.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Власти Франции эвакуировали из Китая в Европу 199 граждан ЕС, в числе которых и гражданин Эстонии. 

В субботу, 1 февраля из провинции Хубэй, которая считается очагом коронавируса 2019-nCov, спецрейсом были доставлены в Европу 199 человек из 17 европейских стран.

В качестве профилактической меры гражданин Эстонии останется во Франции на 14 дней для наблюдения, сейчас же французские врачи говорят, что он здоров.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу поблагодарил Францию за помощь гражданину Эстонии и солидарность. 

МИД по-прежнему призывает людей отказаться от посещения китайской провинции Хубэй. Посещая другие китайское города МИД просит считаться с тем, что действуют определенные ограничения по передвижению и они могут очень быстро меняться.

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