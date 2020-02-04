Гражданина Эстонии эвакуировали из очага коронавируса - провинции Хубэй

В субботу, 1 февраля из провинции Хубэй, которая считается очагом коронавируса 2019-nCov, спецрейсом были доставлены в Европу 199 человек из 17 европейских стран.

В качестве профилактической меры гражданин Эстонии останется во Франции на 14 дней для наблюдения, сейчас же французские врачи говорят, что он здоров.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу поблагодарил Францию за помощь гражданину Эстонии и солидарность.