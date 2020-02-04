Вт, 4.02.2020
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В Испании поймали 26 контрабандистов: они привезли в Европу почти 900 мигрантов

Мигранта в Средиземном море.

ФОТО: Foto: STRINGER/REUTERS/Scanpix

Испанская полиция в ходе спецоперации задержала 26 контрабандистов, которые в прошлом году привезли в Европу почти 900 нелегальных мигрантов.

В сотрудничестве с Европолом испанская полиция провела расследование. В помощи незаконного пересечения границы обвиняются 26 человек.

Согласно подозрениям, сеть контрабандистов действовала в Алжире и испанских провинциях - Аликанте и Альмерии. Они использовали скоростные лодки, на которых могли переплывать Средиземное море за три часа. Предполагается, что за прошлый год они доставили в Испанию почти 850 граждан Алжира и 50 граждан Марокко.

У задержанный также имели связи в Бельгии, Франции и Швеции. Также они подозреваются в контрабанде сигарет и подделке документов.

Полиция конфисковала 17 транспортных средств, 20 000 евро наличных и множество мобильных телефонов.

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