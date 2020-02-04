В Испании поймали 26 контрабандистов: они привезли в Европу почти 900 мигрантов

Согласно подозрениям, сеть контрабандистов действовала в Алжире и испанских провинциях - Аликанте и Альмерии. Они использовали скоростные лодки, на которых могли переплывать Средиземное море за три часа. Предполагается, что за прошлый год они доставили в Испанию почти 850 граждан Алжира и 50 граждан Марокко.