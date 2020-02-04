Александр Лукашенко. ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Странное происшествие в небе над Европой, которое более недели упорно не комментировали белорусские спецслужбы, объяснил президент Александр Лукашенко: оказывается, так ловили подозреваемых в коррупции директоров сахарных заводов.

Самолет "Белавиа", выполнявший 24 января регулярный рейс из Минска в Мюнхен, вылетел с почти трехчасовой задержкой, но где-то над польским Вроцлавом борт развернули и посадили в приграничном белорусском Гродно.

По словам пассажиров, после этого на борт поднялись люди в форме и штатском, зачитали ряд фамилий и вывели из салона 6-8 человек, в числе которых были две девочки-подростка.

Остальные пассажиры прилетели в Мюнхен с задержкой почти в восемь часов. Происшествие на борту командир воздушного судна объяснил "неполадками".

Президент Лукашенко 4 февраля заявил: это он распорядился развернуть самолет, на котором могли сбежать в Европу коррупционеры. "Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор", - рассказал Лукашенко.

Кто в изоляторе?

Пока комментаторы на сайтах и в соцсетях обсуждали, зачем понадобилась спецоперация в небе, если фамилии пассажиров были известны заранее, а сами они благополучно прошли пограничный и таможенный контроль в Минске, местные журналисты пытались выяснить, кого же сняли с борта.

Обнаружилось, что на рабочих местах нет директоров всех четырех белорусских сахарных заводов.

Но только в Городее работники завода и местные жители рассказали: в доме и кабинете директора Михаила Криштаповича, который официально отправился в отпуск, прошли обыски. На остальных предприятиях повторяли: информации нет, где руководство - неизвестно.

Следственный комитет, МВД, КГБ и пограничные службы более недели не комментировали ситуацию. Между тем в рабочих кабинетах не оказалось еще ряда руководителей, связанных с сахарной отраслью. По неофициальным данным, задержаны 11 человек.

КГБ на днях подробно расскажет о деле, пообещал во вторник президент Лукашенко, предупредив: "Сладко не будет!".

"Замели всех"

Президент Лукашенко обрисовал схему преступных действий: "Что сделали эти дельцы: они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Обычная "прокладка". Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов".

"Мне доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально?" - возмущался Лукашенко, заметив, что выявлены также манипуляции с тарой для продукции.

"В течение суток замели всех - это была моя жесткая команда. Все дали показания. Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал - посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски - собственности немерено", - поведал президент.

Будут ли задержания в "сахарном" торговом доме в Москве, Лукашенко не сообщил. Адвокаты задержанных в Беларуси фигурантов дела обвинения белорусского президента пока не комментировали.

Несколько дней назад белорусскому порталу TUT.BY в московском офисе Белорусской сахарной компании (БСК) сообщили, что директор БСК Дмитрий Кириллов уехал в командировку.

Сахарная компания

Белорусская сахарная компания - эксклюзивный поставщик белорусского сахара на российский рынок - работает с 2006 года, ее учредителями являются все четыре белорусских сахарных завода (находятся в небольших городах Слуцке, Городее, Жабинке и Скиделе).

Согласно российским данным, по итогам 2018 года выручка БСК составила 9,8 млрд российских рублей, или свыше 155 млн долларов.

"По сравнению с 2016 и 2017 годами она выросла настолько, что позволила БСК войти в десятку крупнейших белорусских экспортеров в Россию. Впереди БСК в 2018 году были только дистрибуторы БЕЛАЗа, БМЗ, МАЗа и частных продовольственных холдингов - "Серволюкса" и "Савушкина продукта", - замечает Николай Витовт, аналитик белорусского портала "Завтра твоей страны".

БСК сотрудничает с более 40 крупными компаниями во многих регионах России, - указано на сайте компании.

Убытки от сахара

Минск и Москва не однажды спорили по поводу поставок белорусского сахара на российский рынок.

Минэкономразвития России дважды (в 2004-2005 и 2005-2006 гг.) проводило расследования, заподозрив союзника в несанкционированных поставках в Россию тростникового сахара под видом свекловичного. В 2017-м Беларусь обвинили в закупке дешевого сахара-сырца в третьих странах и поставках на российские рынки продукта под видом своего, белорусского, по демпинговым ценам.

В 2018 году обнаружилось, что в белорусских магазинах сахар с марками российских производителей дешевле отечественного. Министерство анитимонопольного регулирования Беларуси ввело госрегулирование цен, установив одинаковую минимальную цену как для отечественного, так и для ввозимого сахара; этот принцип действует и сейчас. Впрочем, белорусские СМИ не однажды сообщали в репортажах из России, что сахар в белорусской упаковке в соседней стране можно было купить на треть дешевле, чем дома.

Все четыре белорусских сахарных завода дотируются государством, получили кредиты на модернизацию производства. По результатам 2018 года, три из четырех заводов были убыточными.

На сайте "Белгоспищепрома", однако, утверждается: "По итогам свекловичных сезонов 2018-2019 годов сахарные заводы Беларуси добились лучших в сахарной отрасли государств-участников Таможенного союза показателей: за счет внедрения передовых мировых технологий и оборудования значительно снижены потери сахара при хранении сахарной свеклы и в переработке, сокращен расход основных и вспомогательных материалов, электроэнергии на тонну готовой продукции, обеспечено максимальное извлечение сахара и др. Это обеспечило им победу в конкурсе "Лучший сахарный завод Таможенного союза года".

"Борьба с борьбой борется"

Антикоррупционная борьба в Беларуси в последние годы характеризуется кампаниями, охватывающими целые отрасли.

В минувшем году страну сотрясало "дело медиков" - по коррупционным обвинениям были задержаны десятки врачей, руководителей клиник, поставщиков медицинского оборудования и медпрепаратов. Обвиняемые получили внушительные сроки лишения свободы; квалифицированные доктора используются в колониях на рабочих специальностях.

Ранее антикоррупционные "чистки" коснулись "Белнефтехима" и аграрного сектора.

Недавно прокуратура передала в суд масштабное коррупционное дело, замешанным в котором назван бывший заместитель госсекретаря Совбеза Беларуси Андрей Втюрин, много лет возглавлявший службу безопасности президента.

"С учетом атмосферы и инвестиционного климата в стране вместо премий "Человек года в бизнесе" или "Инвестор года" стоит вручать "Арест года", "Уголовная статья года" (присвоение прибыли) или "Освобождение года" - это когда осужденного вора или взяточника отправляют там чем-то еще руководить", - говорит писатель Виктор Мартинович.