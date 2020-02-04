В Кунда пострадал вызванный из-за семейной ссоры полицейский

Полиции поступил вызов в квартиру на улице Каземяэ, где 33-летний мужчина ударил 37-летнюю спутницу жизни.

Работе прибывших на место патрульных полицейских препятствовал находившийся в той же квартире нетрезвый и агрессивный 32-летний мужчина, который буйно себя вел и осыпал полицейских ругательствами.

Между агрессивно настроенным 33-летним мужчиной и полицейским началась потасовка, в которой пострадал полицейский.

Полиция задержала 33-летнего мужчину, 32-летнего мужчину доставили в арестный дом протрезвляться.