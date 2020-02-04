Откровения обвиняемого в убийстве: прежде чем успел отреагировать, я во что-то врезался

Карель Шмутов (29), обвиняемый в умышленном убийстве бас-гитариста Райво Рятте (48), псевдоним Кыммар, до сих пор не рассказывал публично о деталях трагического наезда в Нымме. Во вторник в Харьюском уездном суде ему предоставилась такая возможность, пишет Postimees.
Карель Шмутов и Пальми Рятте, жена Кыммара, встретились весной 2018 года. И хотя Пальми и проживавший большую часть времени в Финляндии Райво еще состояли в официальном браке, их отношения дали трещину и тогда в игру вступил молодой человек.
В позапрошлом году в ночь на 18 июля Карель Шмутов ночевал в доме на улице Киви в Нымме, совместно купленном Пальми и Райво. Это была его вторая ночь там. «На самом деле мы не хотели оставаться там на ночь, но когда дети попросили, мы остались», - говорит сам Шмутов, ссылаясь на непредсказуемое поведение Райво Ретте и неоднократные угрозы со стороны музыканта. В то же время они были уверены, что Райво не приедет туда, потому что у Пальми был доступ к электронным письмам Райво, в которых говорилось, что билет на паром в Эстонию был приобретен только на следующий день.
Но около полуночи Райво пришел. «Я уже спал», - начинает рассказ Карель Шмутов. Пальми еще не спала. Карель сказал, что проснулся, когда лежавшая рядом с ним Пальми с криком вскочила с дивана. В тот же момент Кареля ударили по голове. «В комнате было темно. Сначала я подумал, что получил топором по голове, потому что в лицо сильно ударили, и я почувствовал, как из моей головы течет горячая струя», - говорит он. За первым ударом последовали еще несколько. Встав с постели, он попытался дотянуться до орудия удара. «Когда я дотронулся до него, я понял, что это был какой-то металлический предмет в форме буквы L с рукояткой, вероятно, кочерка или лом-гвоздодер», - сказал он.
Неразбериха с ключами от машины
После драки в доме разъяренный Райво вышвырнул Кареля на улицу в одних трусах. Пальми к этому времени уже убежала из дома и побежала к соседям просить помощи. «Он орал и толкал меня. Я шел впереди него, а он - за мной, крича, так направляют животных. Он толкнул меня и сказал, чтобы я двигался быстрее, но так как я был босиком, это заняло время», - рассказывает Карель. Когда они вышли на улицу, Райво потребовал, чтобы Карель сел в свою машину и уехал. «Я сказал, что у меня нет телефона и ключей от машины, и попросил его принести их. Он пошел и сначала принес телефон, бросил его на лобовое стекло автомобиля. Потом я сказал, что у меня в кармане брюк ключи от машины, и тогда он пошел за ними», - продолжает Карель.
Что произошло дальше - неясно. Когда Карель надел штаны, Райво втянул его в машину и хлопнул дверью. «Я сам вставил ключ в замок зажигания, но не очень справился с этим, потому что он все еще стучал и кричал что-то. Я думаю, что когда я завел машину, он был рядом с машиной, потому что я слышал его крики достаточно близко», - вспоминает Карель. «Если я еще увижу, то убью, если еще придешь, то уйдешь отсюда ногами вперед», - кричал Райво.
Карель продолжает: «Я хотел уехать, убежать от Райво и найти Пальми».
Плохая координация
«Я был физически вялым, основательно избитым, а рана в голове кровоточила. Я настроился, чтобы ехать вперед, но никак не мог завести машину. Я поставил рычаг коробки передач на нейтральный режим и не смог поставить на режим drive - координация была плохая», - вспоминает он. «В конце концов я начал двигаться, но прежде чем я успел среагировать, я во что-то врезался. Чувствовал, как что-то попало под машину. Затем стал двигаться задним ходом и вышел из машины, чтобы посмотреть. Сначала я увидел сад, в который я въехал, а затем - нечто, лежащее на земле. Тогда я пришел к выводу, что, видимо, переехал Райво», - заключает Карель.
По словам Кареля Шмутова, он определенно не хотел преднамеренно кого-либо убивать, но в то же время до сих пор не может четко ответить на вопрос прокурора и народного судьи, что произошло и почему он не уехал, когда Райво принес ему из дома телефон и ключи от машины. «Я видел это миллионы раз в ночных кошмарах... Я не знаю, может быть, не смог сориентироваться», - говорит он. Прокуратура придерживается мнения, что столкновение с Райво Рятте не было случайностью или несчастным случаем, что Шмутов видел Рятте, стоящего перед машиной, и преднамеренно сбил его. Карель Шмутов не признает себя виновным. Суд над ним продолжится на следующей неделе.