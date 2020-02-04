Откровения обвиняемого в убийстве: прежде чем успел отреагировать, я во что-то врезался

Карель Шмутов и Пальми Рятте, жена Кыммара, встретились весной 2018 года. И хотя Пальми и проживавший большую часть времени в Финляндии Райво еще состояли в официальном браке, их отношения дали трещину и тогда в игру вступил молодой человек.

В позапрошлом году в ночь на 18 июля Карель Шмутов ночевал в доме на улице Киви в Нымме, совместно купленном Пальми и Райво. Это была его вторая ночь там. «На самом деле мы не хотели оставаться там на ночь, но когда дети попросили, мы остались», - говорит сам Шмутов, ссылаясь на непредсказуемое поведение Райво Ретте и неоднократные угрозы со стороны музыканта. В то же время они были уверены, что Райво не приедет туда, потому что у Пальми был доступ к электронным письмам Райво, в которых говорилось, что билет на паром в Эстонию был приобретен только на следующий день.

Но около полуночи Райво пришел. «Я уже спал», - начинает рассказ Карель Шмутов. Пальми еще не спала. Карель сказал, что проснулся, когда лежавшая рядом с ним Пальми с криком вскочила с дивана. В тот же момент Кареля ударили по голове. «В комнате было темно. Сначала я подумал, что получил топором по голове, потому что в лицо сильно ударили, и я почувствовал, как из моей головы течет горячая струя», - говорит он. За первым ударом последовали еще несколько. Встав с постели, он попытался дотянуться до орудия удара. «Когда я дотронулся до него, я понял, что это был какой-то металлический предмет в форме буквы L с рукояткой, вероятно, кочерка или лом-гвоздодер», - сказал он.

Неразбериха с ключами от машины

После драки в доме разъяренный Райво вышвырнул Кареля на улицу в одних трусах. Пальми к этому времени уже убежала из дома и побежала к соседям просить помощи. «Он орал и толкал меня. Я шел впереди него, а он - за мной, крича, так направляют животных. Он толкнул меня и сказал, чтобы я двигался быстрее, но так как я был босиком, это заняло время», - рассказывает Карель. Когда они вышли на улицу, Райво потребовал, чтобы Карель сел в свою машину и уехал. «Я сказал, что у меня нет телефона и ключей от машины, и попросил его принести их. Он пошел и сначала принес телефон, бросил его на лобовое стекло автомобиля. Потом я сказал, что у меня в кармане брюк ключи от машины, и тогда он пошел за ними», - продолжает Карель.