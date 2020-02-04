Умер член совета ERR Агу Ууделепп

Во вторник в результате тяжелой болезни в возрасте 45 лет ушел из жизни журналист, специалист по коммуникациям, преподаватель и член совета Эстонского телерадиовещания (ERR) Агу Ууделепп, передает Rus.ERR.
С 1998 по 2002 год Ууделепп работал на Эстонском радио журналистом в отделе новостей, а в период с 2002 по 2007 года – пресс-секретарем Народного союза Эстонии и специалистом в сфере коммуникаций.
С 2015 по 2017 год он был членом редакторской коллегии Центра стратегической коммуникации НАТО. После окончания университета Ууделепп преподавал в ТТУ государственное управление, с 2012 года работал доцентом в Эстонской бизнес-школе. С 2014 по 2016 год был приглашенным преподавателем в Художественной академии, где преподавал риторику и науку аргументации.