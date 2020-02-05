Рейтинги партий: поддержка реформистов начала расти

Как показывают данные опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, поддержка Партии реформ начала расти после небольшого спада, который продлился с конца прошлого года до середины января.
Согласно опросам, проведенным в период с 8 января по 3 февраля, за возглавляющую рейтинг Партию реформ сейчас готовы проголосовать 34,4% избирателей. За последние две недели число сторонников партии выросло на 1,6%.
На второй строчке расположилась Центристская партия, которую поддерживают 21,6% опрошенных.
Поддержка Консервативной народной партии составляет 14,1%. За ней расположилась Социал-демократическая партия (9,8%). За партию "Ээсти 200" голоса готовы отдать 7,8 процента респондентов. "Отечество" поддерживает 6,5% опрошенных. Зеленых поддерживает 3,2 процента людей.
Правящую коалицию поддерживает 42,2 процента опрошенных, а оппозицию 44,2%.
В рамках исследования было опрошено 4000 имеющих право голоса граждан Эстонии.