Полиция просит помощи в поисках 16-летнего юноши

Сообщение об исчезновении юноши поступило в полицию во вторник, 4 февраля, около 19.40, когда Гейтс не вернулся из школы. Поскольку у юнош не было при себе мобильного телефона, связаться с ним не удалось.

Полиция проверила места, где мог находится Гейтс, но поиски не увенчались успехом. По имеющейся информации, в последний раз его видели около 17.00 рядом хаапсалуским универмагом.

Приметы Гейтса: рост около 170 см, худощавого телосложения. В день исчезновения на нем была зеленая куртка и светоотражающий жилет, пестрые штаны и белые кроссовки, а на голове была черная вязаная шапка. Также у него был при себе черный рюкзак.