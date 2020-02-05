Ср, 5.02.2020
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Полиция просит помощи в поисках 16-летнего юноши

Пропавший в Хаапсалу Гейтс.

ФОТО: Politsei

Полиция обратилась за помощью в поисках пропавшего в Хаапсалу 16-летнего Гейтса.

Сообщение об исчезновении юноши поступило в полицию во вторник, 4 февраля, около 19.40, когда Гейтс не вернулся из школы. Поскольку у юнош не было при себе мобильного телефона, связаться с ним не удалось.

Полиция проверила места, где мог находится Гейтс, но поиски не увенчались успехом. По имеющейся информации, в последний раз его видели около 17.00 рядом хаапсалуским универмагом.

Приметы Гейтса: рост около 170 см, худощавого телосложения. В день исчезновения на нем была зеленая куртка и светоотражающий жилет, пестрые штаны и белые кроссовки, а на голове была черная вязаная шапка. Также у него был при себе черный рюкзак.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о месте нахождения Гейтса, звонить по номеру 112.

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