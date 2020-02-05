Пропавший в Хаапсалу 16-летний юноша нашелся в Таллинне

Сообщение об исчезновении юноши поступило в полицию во вторник, 4 февраля, около 19.40, когда Гейтс не вернулся из школы. Поскольку у юноши не было при себе мобильного телефона, связаться с ним не удалось.

Сегодня днем пресс-служба полиции сообщила, что благодаря сообщениям от наблюдательных людей полиции удалось найти Гейтса сегодня около 11.30 в столичном торговом центре Rocca al Mare. Как оказалось, юноша вчера вечером отправился на автобусе из Хаапсалу в Таллинн. Как уточнили в полиции, с молодым человеком все в порядке. В ближайшее время его доставят домой.