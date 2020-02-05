Цены на нефть продолжают снижаться: дешевеет топливо и в Эстонии

Цены на топливо на автозаправочных станциях в Эстонии в январе снизились на семь центов, и, учитывая тенденцию на мировом рынке, можно ожидать дальнейшего снижения.

"В долгосрочной перспективе, если нынешняя тенденция сохранится, это также скажется на ценах на наших заправках, но в то же время мы не вполне можем сравнить текущие цены с теми, которые наблюдались год назад, поскольку во всех видах топлива сейчас есть доля биокомпонента, а его цена немного выше, чем год назад", - сказал глава отдела оптовых продаж Neste Урмас Куузе.