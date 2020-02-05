Александр Овечкин сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов НХЛ

Александр Овечкин вышел на первое место в списке снайперов НХЛ. Сегодня в матче против "Лос-Анджелеса" Овечкин сделал хет-трик и довел количество голов в сезоне до 40. Примечательно. что хет-трик Овечкин оформил за пять минут - с 53-й по 58-ю, сначала сравняв счет в матче, а затем и принеся победу "Кэпиталз" 4:2.

Всего за карьеру Овечкин забил 698 голов и находится на восьмом месте в списке снайперов за всю историю Лиги. Рекорд - 895 голов - принадлежит Уэйну Гретцки.

Два очка Никиты Задорова (1+1) и три очка Валерия Ничушкина (1+2) помогли "Колорадо" на выезде обыграть 6:1 "Баффало". Артем Анисимов забросил десятую шайбу в сезоне, но она не спасла его "Оттаву" от поражения в матче с "Анахаймом" 2:3.

Андрей Свечников и Иван Барбашев отличились результативными передачами в матче "Каролины" и "Сент-Луиса" (3:6). Две передачи Никиты Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Вегас" 4:2.

Результаты остальных встреч:

Бостон – Ванкувер – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Айлендерс – Даллас – 4:3 (1:1, 1:1, 1:1)

Миннесота – Чикаго – 3:2 (0:0, 2:0, 0:2)

Виннипег – Нэшвилл – 1:2 (1:1, 0:0, 0:0)