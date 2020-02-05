Месси несколько недель играет через боль

32-летний аргентинец уже несколько недель испытывает проблемы с бедром, однако играет через боль в связи с тем, что атака каталонцев и без того ослаблена травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Источники ESPN в «Барселоне» говорят, что у врачей нет серьезных опасений по поводу этой проблемы в долгосрочной перспективе, но есть понимание того, что повреждение необходимо тщательно контролировать.

Те же источники утверждают, что изменения в тренировках, произошедшие после того, как Кике Сетьен сменил Эрнесто Вальверде на посту главного тренера, оказали негативное влияние на дискомфорт, который Месси испытывал в левом бедре.

«Тренировки разные, какие-то из них более интенсивны. Некоторые игроки, кажется, чувствуют усталость чуть больше, и именно тогда боль может появиться», – сказал источник.