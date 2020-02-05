Месси несколько недель играет через боль

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принимает участие в матчах, несмотря на травму, передает Sports.ru.
32-летний аргентинец уже несколько недель испытывает проблемы с бедром, однако играет через боль в связи с тем, что атака каталонцев и без того ослаблена травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.
Источники ESPN в «Барселоне» говорят, что у врачей нет серьезных опасений по поводу этой проблемы в долгосрочной перспективе, но есть понимание того, что повреждение необходимо тщательно контролировать.
Те же источники утверждают, что изменения в тренировках, произошедшие после того, как Кике Сетьен сменил Эрнесто Вальверде на посту главного тренера, оказали негативное влияние на дискомфорт, который Месси испытывал в левом бедре.
«Тренировки разные, какие-то из них более интенсивны. Некоторые игроки, кажется, чувствуют усталость чуть больше, и именно тогда боль может появиться», – сказал источник.
Месси забил 14 голов и сделал 8 результативных передач в 17 матчах Ла Лиги. Он лучший ассистент и бомбардир турнира.