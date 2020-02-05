Многолетнего директора детсада сместили с должности несмотря на противостояние родителей

Ее подозрения подтвердило и электронное письмо от недовольного ее работой родителя.

Через пару дней после празднования дня рождения детсада директора пригласили на беседу к руководителю Департамента образования. «Глава департамента сказал, что они смогут защищать меня до конца года. Несколько раз мне дали понять, что проблема решится с моим уходом», - рассказала уже бывшая директор Ыйсма, почему она подала заявление об уходе после посещения департамента. «После этой беседы я была опустошена», - сказала она.

Хоть директор и подписала заявление об уходе добровольно, сейчас она говорит, что ей не оставили выбора.

По словам главы Департамента образования Андреса Паюла, он не вынуждал директора детсада подавать заявление об уходе. «Директор детсада сама захотела выйти на пенсию. Мы достойно проводили ее на заслуженный отдых. Поблагодарили за проделанную работу. Так и было», - сказал Паюла. На вопрос о том, почему Хельве-Аннела Ыйсма видит ситуацию несколько иначе, он сказал, что не знает, а также предположил, что причина может заключаться в каких-то возрастных особенностях. «Я правда не знаю», - заявил он.

Некоторые родители недовольны

Конфликт в детсаде Поска разгорелся весной прошлого года, когда внезапно уволилась многолетняя воспитательница. Как минимум трое родителей сочли, что всему виной авторитарный стиль управления Хельве-Аннела Ыйсма, поэтому они обратились в Таллиннский департамент образования. Глава ведомства пообщался с директором и призвал ее восстановить рабочий покой и сотрудничество со всеми родителями.

Данный вопрос обсуждался и попечительским советом, который пришел к выводу, что уход воспитателя не является поводом для увольнения директора. Также большинство родителей не видело в работе главы детсада серьезных недочетов.

По словам Андреса Паюла, директор должен заниматься решением всех родительских проблем. «Некоторые родители не были довольны, что из детсада ушли воспитатели. Это было проблемой», - сказал Паюла.

Председатель попечительского совета Нора Лахе не согласна, что причиной ухода воспитателей стал стиль управления директора. Она обратила внимание, что осенью для той же группы был найден новый воспитатель, который вскоре уволился, но директор в этой ситуации был ни при чем. «В заявлении об уходе воспитательница указала, что она не оправдала ожиданий некоторых родителей, - сказала Лахе, а также добавила, что попечительский совет в своем обращении в Департамент образования сообщил, что смена директора не решит проблему.

87 родителей протестуют

В понедельник утром 87 родителей детсада отправили письмо в Департамент образования, в котором они выразили поддержку директору.

В своем обращении родители отметили, что выбрали детсад Яана Поска потому, что Хельве-Аннела Ыйсма смогла создать в дошкольном учреждении позитивную и приятную среду. Также родители призвали департамент учитывать мнение большинства родителей, у которых к работе директора не было никаких претензии.

Андрес Паюла подтвердил, что получил письмо, под которым подписались 87 родителей.

«Я не могу ничего поделать с этим письмом, потому что директор детсада Поска ушла по собственному желанию. Никто не оказывал на нее давления», - сказал он, а также добавил, что директор сама решила, что не справляется со своими обязанностями.

По словам председателя попечительского совета Норы Лахе, заявления главы Департамента образование не соответствует действительности. «По данным попечительского совета, департамент неоднократно предлагал директору уйти с занимаемой должности. Это подтвердила представитель ведомства Пирет Линд как на состоявшемся 8 октября собрании попечительского совета, так и в телефонном разговоре со мной», - заявляет Лахе.

«Я подала заявление об уходе не по собственному желанию. Руководитель департамента предложил расторгнуть трудовые отношения по соглашению сторон», - говорит Хельве-Аннела Ыйсма.