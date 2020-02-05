Ср, 5.02.2020
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  • Кривее некуда: пострадавший от оползня загородный дом уходит с молотка

Кривее некуда: пострадавший от оползня загородный дом уходит с молотка

Maamaja

ФОТО: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Этот дом удостоен титула самого неустойчивого дома Великобритании, передает Kodustiil. 

В графстве Шропшир на аукцион выставлен известный всей Великобритании «шатающийся, или падающий дом». Стартовая цена - 100 000 фунтов стерлингов (118 000 евро). Дом принадлежит местному самоуправлению и с 2006 года стоит пустой. Понятное дело, что он требует большого ремонта, пишет издание countryliving.com. 

Падающий дом.

ФОТО: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Этот загородный дом расположен недалеко от города Телфорд. По данным Геологической службы Великобритании,  в этом районе высок риск оползней. В 1952 году город пострадал от крупнейшего оползня, что привело к разрушению многих зданий.

Покупатель самого неустойчивого дома в Великобритании должен помнить, что здание может продолжать падать. Дом состоит из двух спален, гостиной, кухни и ванной.

Ознакомиться с подробностями (на английском языке), а также посмотреть фотографии интерьеров можно ЗДЕСЬ.

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