Кривее некуда: пострадавший от оползня загородный дом уходит с молотка

В графстве Шропшир на аукцион выставлен известный всей Великобритании «шатающийся, или падающий дом». Стартовая цена - 100 000 фунтов стерлингов (118 000 евро). Дом принадлежит местному самоуправлению и с 2006 года стоит пустой. Понятное дело, что он требует большого ремонта, пишет издание countryliving.com.

Падающий дом. ФОТО: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Этот загородный дом расположен недалеко от города Телфорд. По данным Геологической службы Великобритании, в этом районе высок риск оползней. В 1952 году город пострадал от крупнейшего оползня, что привело к разрушению многих зданий.

Покупатель самого неустойчивого дома в Великобритании должен помнить, что здание может продолжать падать. Дом состоит из двух спален, гостиной, кухни и ванной.