Волшебные даты заставляют жителей Эстонии вступать в брак

В феврале есть несколько дат с так называемой волшебной комбинацией цифр, а также День святого Валентина, которые многие пары выбрали днем своей свадьбы, пишет Virumaa Teataja.
Служащая бюро записи актов гражданского состояния раквереской горуправы Терье Пярнасалу сказала, что февраль каждый год распологает пары к вступлению в брак, и все особые даты также увеличили число вступающих в брак. "В феврале 2018 года поженились пять пар, в феврале 2019 года было 12 пар, сейчас в феврале 2020 года женится 18 пар», - сказала Пярнасалу.
Она добавила, что большинство из этих 18 свадеб поделились между двумя датами: в День святого Валентина (14.02.2020) поженятся четыре пары, а в дату, состоящую из нолей и двоек (20.02.2020) - девять пар.
02.02.2020 в раквереской горуправе вступающих в брак не было, но один брак заключил раквереский нотариус и еще один - священник.
В нынешний День святого Валентина (14.02.2020) в белом зале раквереской горуправы обменяются кольцами четыре пары. В прошлом году в этот день поженилась всего одна пара.
В феврале этого года 29 дней. Терье Пярнасалу сказала, что был также интерес к последнему дню месяца, но в итоге в этот день ни одного заключения брака не состоится.