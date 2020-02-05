Волшебные даты заставляют жителей Эстонии вступать в брак

Служащая бюро записи актов гражданского состояния раквереской горуправы Терье Пярнасалу сказала, что февраль каждый год распологает пары к вступлению в брак, и все особые даты также увеличили число вступающих в брак. "В феврале 2018 года поженились пять пар, в феврале 2019 года было 12 пар, сейчас в феврале 2020 года женится 18 пар», - сказала Пярнасалу.

Она добавила, что большинство из этих 18 свадеб поделились между двумя датами: в День святого Валентина (14.02.2020) поженятся четыре пары, а в дату, состоящую из нолей и двоек (20.02.2020) - девять пар.

02.02.2020 в раквереской горуправе вступающих в брак не было, но один брак заключил раквереский нотариус и еще один - священник.

В нынешний День святого Валентина (14.02.2020) в белом зале раквереской горуправы обменяются кольцами четыре пары. В прошлом году в этот день поженилась всего одна пара.