По подозрению в нарушении международных санкций проведены обыски в Риге и Таллинне

Уголовное дело было возбуждено 19 декабря 2019 года по ч. 3 ст. 84 Уголовного закона Латвии - о нарушении установленных ЕС санкций, которое совершила группа лиц по предварительному сговору.

В сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии (КаПо) в ходе обысков в Риге и Таллинне были изъяты документы и носители данных.

Как сообщили в СГБ, полученная в ходе расследования информация позволяет подозревать, что группа лиц по предварительному сговору обеспечила доступ к финансовым и хозяйственным ресурсам лицу, против которого введены санкции ЕС за действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины.

Два лица находятся в статусе подозреваемого, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Еще несколько человек имеют статус лица, против которого начат уголовный процесс. Более подробных комментариев СГБ в интересах расследования не дает.

Одним из объектов, где проводились обыски, возможно, является офис ООО Baltijas mediju alianse на ул. Гертрудес, сообщило Латвийское телевидение.

Одним из объектов, где проводились обыски, возможно, является офис ООО Baltijas mediju alianse на улице Гертрудес, сообщило Латвийское телевидение.

По неофициальным данным, одним из подозреваемых является совладелец и председатель правления Baltijas mediju alianse Олег Солодов, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

По данным Firmas.lv, латвийскому поданному Солодову принадлежат 50% долей капитала компании, а остальные 50% - россиянину Алексею Плясунову, пишет Русский TVNET.

Солодов является председателем правления Baltijas mediju alianse с ее основания в 2007 году, Плясунов является членом правления.

В ООО Baltijas mediju alianse входят "Первый Балтийский канал", рекламные агентства "Первый Балтийский музыкальный канал" и Baltijas mediju reklāma, рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic, распространитель телеканалов Tem LV, издательский дом Print Media, газеты "МК-Латвия" и "МК-Эстония".