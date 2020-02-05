Не беспокойтесь - содержимое осталось прежним!

Предприятие инвестировало около миллиона евро, чтобы вывести на рынок новую упаковку. Благодаря этому Atria стала первым в Эстонии предприятием мясной промышленности, которое начиная с сегодняшнего дня упаковывает фарш безопасно для окружающей среды. «Подобно тому, как весь мир движется в направлении более экологичного мышления, так и мы в пищевой промышленности должны предпринять энергичные действия и организовать свое производство так, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду, – сказал Олле Хорм, исполнительный директор Atria Eesti. - В процессе разработки упаковки мы нашли инновационное решение, которое принесет пользу потребителю, магазинам и в то же время – окружающей среде».

Хорм отметил, что хотя от использования пластика в мясной промышленности пока полностью не отказались, вполне по силам использовать этот материал более эффективно и щадящим для экологии способом. Новая упаковка мясного фарша от Maks & Moorits произвела революцию в мясной промышленности: на ее производство расходуется на 50% меньше упаковочного материала, что наполовину меньше, чем требовалось для традиционной упаковки. «Мы оптимизировали использование материалов, но фарша в самой упаковке содержится столько же, сколько и раньше. Благодаря этому инновационному решению мы можем обеспечить более длительный срок хранения продукта, тем самым сократив потери продуктов питания», – сказал руководитель Atria.

Поскольку в портфеле продукции Atria мясной фарш занимает важное место, предприятие мясной промышленности сможет сократить расходы упаковочного материала на 42 000 кг. С точки зрения логистики, это означает также, что для транспортировки материалов и продукции по дорогам Эстонии в год потребуется на 98 фур с прицепом меньше.

«Благодаря тому, что упаковка стала наполовину меньше, мы экономим место повсюду: в холодильнике потребителя, в магазине, в логистической цепочке, а после использования – в мусорном ведре», – сказал Хорм, представив новую, более экологичную упаковку для фарша, добавив, что это революционный шаг по снижению использования пластика в мясной промышленности.