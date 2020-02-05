Старейшая жительница Эстонии празднует день рождения

«Это здоровье старого человека, радоваться нечему», - сказал сын Марты Юри Киви Meie Maa во вторник по телефону. Он добавил, что Марта пользуется инвалидным креслом, и не слышит. По его словам, мать слушает телевизор через наушники, но у нее сложности с пониманием чего-то выходящего за повседневные рамки. Зато Марта по-прежнему увлеченно читает газеты. По словам Юри, раньше она даже решала кроссворды, но больше ей не позволяет зрение.

По словам Юри, прошлым летом мать упала и после этого зрение у нее стало хуже. В то же время, у нее исключительная память. По словам Юри, Марта помнит все, в том числе своих учеников.